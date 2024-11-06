Flamingo Kurtarıldı

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İzmir'de hobi amaçlı balık tutan vatandaşlar, misinaya takılan flamingoyu kurtararak doğaya saldı.

Hobi amaçlı balık tutmak için Çiğli ilçesi açıklarına tekneyle açılan Murat Değişmez, Sasalı Kuş Cenneti yakınlarında su yüzeyinde çırpınan bir flamingo gördü.

Tekneyle flamingonun olduğu alana yaklaşan Değişmez, flamingonun misinaya dolandığını ve zor durumda olduğunu fark etti.

Değişmez, arkadaşlarıyla tekneye alarak misinadan kurtardığı flamingoyu yeniden doğaya saldı.

Değişmez, AA muhabirine, bir canı kurtarmanın mutluluk verdiğini belirtti.

İnsanların bu duruma neden olmasının kendisini kötü hissettirdiğini anlatan Değişmez, "Günün sonunda onu uçarken görmek içime su serpti." dedi.