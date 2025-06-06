Flynas, Riyad-Şam Uçuşlarını Yeniden Başlattı

RİYAD, 6 Haziran (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın uygun fiyatlı yolculuk hizmeti sunan havayolu şirketi Flynas, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ile Suriye'nin başkenti Şam arasında direkt uçuşlara başladı. Perşembe günü gerçekleştirilen seferle iki başkent arasındaki doğrudan havayolu bağlantısı 12 yıl aradan sonra yeniden kurulmuş oldu.

Flynas, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile Şam Uluslararası Havalimanı arasında aktarmasız hizmet verecek.

Flynas CEO'su Bander Almohanna, "Suriye'ye yönelik uçuşlarımızı yeniden başlatmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu adım iki ülke arasındaki bağlantıyı güçlendirme kararlılığımızı teyit ediyor" dedi.

Şirket, 1 Temmuz'dan itibaren günlük olarak Airbus A320 uçaklarıyla güzergah üzerinde aktarmasız uçuşlar gerçekleştirmeyi planlıyor.

Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel İdaresi pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal havayolu şirketi Emirates ile Flynas'ın Şam'a direkt ticari uçuşlar başlatacağını duyurmuştu.