Foça'da 19 Mayıs Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Foça'da 19 Mayıs Coşkusu

Foça'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerle kutlandı, Türk Bayrağı teslim edildi.

19.05.2025 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'in Foça ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bir dizi etkinlikle kutlandı. Jandarma Özel Kuvvetler'e mensup iki dalgıcın denizaltından getirdiği Türk Bayrağı sahilde protokolle birlikte bekleyen Kaymakam Mehmet Türköz'e teslim edildi.

Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 106 yılı ve gençliğe armağan ettiği bayramı kutlamak üzere ilk tören Atatürk Anıtı'nın bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çelenginin sunulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programa Foça Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda devam edildi. Meydandaki programa Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, Amfibi Görev Grup ve Garnizon Komutanı Tümamiral Nihat Baran, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, daire ve şube müdürleri, belediye meclis üyeleri, Siyasi Parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, garnizonda görevli askerler, öğretmen ve öğrenciler ile yüzlerce vatandaş katıldı. Foça İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Şahin yaptığı konuşmada Atatürk'ün gençliğe verdiği önemi, Cumhuriyeti onlara emanet ettiği veciz sözleriyle dile getirdi.

BAĞIMSIZLIK VE HÜRRİYET AŞKIMIZIN İLK ADIMI

Foça Kaymakamı Mehmet Türköz ise Atatürk'ün onlara verdiği önemi ve duyduğu güveni hatırlatarak gençlere seslendi. Mehmet Türköz; "19 Mayıs milletimizin bağımsızlık ve hürriyet aşkının ilk adımıdır. Bu anlamlı gün yalnızca bir kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, aynı zamanda bir milletin yeniden dirilişidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu kutlu günü gençlerimize armağan etmesi, gençliğe olan inancının, güvencinin ve sevgisinin en açık göstergesidir. Kıymetli gençler vazgeçilmez güç kaynağımız olan milli iradenin yaşatılması için hepimize ve özellikle Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği siz gençlere büyük görevler düşmektedir. Kurucumuz büyük devlet adamı Atatürk ulusumuzun birlik, beraberlik içinde özgür olarak yaşamasının güvencesi olan en büyük eserimdir dediği Cumhuriyet'i 'Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız' diyerek ve Türk gençliğine emanet ederek güvenini göstermiştir. Bayramınız kutlu olsun" dedi.

TCG YILDIZ GEMİSİ HALKIN ZİYARETİNE AÇILDI

Konuşmaların ardından ilçedeki okul öğrencileri arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler ödülleri takdim edildi. Jandarma Özel Kuvvetler'e mensup iki dalgıcın denizaltından getirdiği Türk Bayrağı sahilde protokolle birlikte bekleyen Kaymakam Mehmet Türköz'e teslim edildi. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Yıldız gemisi liman içinde halkın ziyaretine açıldı.

Halk oyunları ve sportif gösterilerle süren kutlama programına gün içi ve akşam saatlerinde gerçekleştirilecek etkinliklerle devam edileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Jandarma, 19 Mayıs, Gençlik, Güncel, Spor, Foça, Son Dakika

Son Dakika Güncel Foça'da 19 Mayıs Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 ilde eş zamanlı operasyon: 50 milyar liralık vurgun son anda engellendi 5 ilde eş zamanlı operasyon: 50 milyar liralık vurgun son anda engellendi
Süper Lig’den düşen üçüncü takım Sivasspor Süper Lig'den düşen üçüncü takım Sivasspor
Fenerbahçe, Eyüpspor’u golcüleriyle mağlup etti Fenerbahçe, Eyüpspor'u golcüleriyle mağlup etti
Neler oldu neler Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar
Mauro Icardi’den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı
25. Şampiyonluğun ardından Fatih Terim’den 5. yıldız mesajı 25. Şampiyonluğun ardından Fatih Terim'den 5. yıldız mesajı
Yunanistan’da deprem paniği Okullar tatil edildi Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi
Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu Fenerbahçe ve Beşiktaş tabutu ile kutladı Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu Fenerbahçe ve Beşiktaş tabutu ile kutladı
Şampiyonluk sonrası Galatasaray’ı bekleyen dev gelir Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ı bekleyen dev gelir
Geceye damga vuran an Galatasaray’dan Jose Mourinho’ya olay gönderme Geceye damga vuran an! Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme

17:39
Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesi başladı
Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesi başladı
17:11
Erman Toroğlu’ndan Acun Ilıcalı’nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
17:01
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
15:44
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
15:12
Bahçeli’nin “komisyon“ önerisine Kurtulmuş Gabar’dan yanıt verdi
Bahçeli'nin "komisyon" önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi
22:33
Taraftarlar sokaklardan taştı Ülkenin birçok noktasında şampiyonluk kutlaması
Taraftarlar sokaklardan taştı! Ülkenin birçok noktasında şampiyonluk kutlaması
22:12
Sivasspor küme düştü, eski oyuncuları Emre Kılınç üzüntüden yıkıldı
Sivasspor küme düştü, eski oyuncuları Emre Kılınç üzüntüden yıkıldı
22:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Galatasaray’a tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik
22:06
Mourinho’dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim
Mourinho'dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim
22:03
Şampiyonluk kutlamasında atılan havai fişek araca isabet etti
Şampiyonluk kutlamasında atılan havai fişek araca isabet etti
22:02
Şampiyon olan Okan Buruk gelecek sezonki hedefini şimdiden belirledi
Şampiyon olan Okan Buruk gelecek sezonki hedefini şimdiden belirledi
21:54
Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti Ünlü isimlerden paylaşım yağdı
Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti! Ünlü isimlerden paylaşım yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 18:00:49. #7.13#
SON DAKİKA: Foça'da 19 Mayıs Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.