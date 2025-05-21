Foça'da Komşu Cinayeti ve İntihar

İzmir'in Foça ilçesinde tartıştığı komşusunu tabancayla öldüren kişi, aynı tabancayla intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Taşçı Sitesi Zorer Sokak'ta Nihat Ali F. (75) ile komşusu Adnan Güngör (63) arasında, bahçe sınırı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Nihat Ali F, tabancayla önce Güngör'e ardından da kendine ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaşamlarını yitirdikleri belirlenen Nihat Ali F. ile Adnan Güngör'ün cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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