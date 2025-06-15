Foça\'da Orman Yangını: 1 Tutuklama

İzmir'in Foça ilçesinde, kaynak yaparken orman yangınına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniköy Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınına ilişkin M.E, Ö.O, O.Y. ve S.G.O'yu gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, kaynak makinesini kullandığı öne sürülen S.G.O. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün çıkan orman yangını, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.

Yangına, ormana yakın bir bahçede yapılan kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımların neden olduğunu belirleyen jandarma, kaynak yapan 4 şüpheliyi gözaltına almıştı.