İZMİR'in Foça ilçesinde ormanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını, orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi söndürme çalışmasına başladı. Havadan ve karadan yangına müdahale ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Foça'da Orman Yangını - Son Dakika
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