Foça'da Orman Yangını

1) İZMİR'DE ORMAN YANGINI
İZMİR'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 4 dozer sevk edildi. Yangının ilk belirlemelere göre Yeniköy ile Ilıpınar arasındaki ormanda hobi bahçesi yapımı sırasında çıktığı tespit edildi. Alevler rüzgarında etkisiyle Ilıpınar Mahallesi yönüne doğru ilerlediği bildirildi. Ekipler, alevlerin yerleşim yeri ve tarım arazilerine ulaşmaması için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.
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