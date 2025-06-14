Foça\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 9 helikopter, 28 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 4 helikopter de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.
Yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Yangına, ormana yakın bir bahçede yapılan kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımların neden olduğunu belirleyen jandarma, kaynak yapan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
???????Yangın nedeniyle kapatılan bölgedeki Foça-İzmir kara yolu ile mahalle yolları da trafiğe açıldı.
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