(İZMİR) - İzmir'in Foça ilçesinde Gerenköy mevkiinde ziraat arazisinde çıkan ve ormanlık alana ulaşan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Foça ilçesinde Gerenköy mevkiinde orman yangını çıktı. Ziraat arazisinde çıkan ormana sirayet eden yangına ilk müdahale 14.25'de yapıldı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 7 helikopter, 21 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer ile yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Foça'da Orman Yangını: Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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