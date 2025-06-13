Foça\'da Orman Yangınına Müdahale

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Gerenköy mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 helikopter, 16 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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