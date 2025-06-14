İzmir\'de orman yangını yerleşim yerine kadar ulaştı

İzmir'in Foça ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanda saat 12.30sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangının Yeniköy ile Ilıpınar arasındaki ormanda hobi bahçesi yapımı sırasında çıktığı tespit edildi. Alevler rüzgarın etkisiyle Ilıpınar Mahallesi yönüne doğru ilerlediği bildirildi. Ekipler, alevlerin yerleşim yeri ve tarım arazilerine ulaşmaması için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangına takviye ekipler sevk edildi. Takviye ekiplerle birlikte alevlere 4 uçak, 9 helikopter, 28 arazöz, 7 su ikmal, 5 dozerle müdahale ediyor. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

ALEVLER YERLEŞİM YERİNE ULAŞTI

Alevler rüzgarın da etkisiyle Gerenköy Mahallesi yönüne ilerledi. Alevler, mahallenin girişindeki evlere kadar ulaştı. Alevler bazı evlere sıçradı.

BAZI EVLER BOŞALTILDI

Mahallenin girişindeki evlerden bazıları tedbir amacıyla boşaltıldı. Alevlerin mahallenin iç kesimlerine ilerlemesinin önüne ekiplerin müdahalesiyle kesildi. Yeniköy tarafındaki ormanlık alanda da yangının devam ettiği bildirildi.

"10 GÜNDE 6-7 YANGIN OLDU"

Foça Belediye Başkanı Saniye Fıçı, "Zarar gören bazı evler mevcut. Bütün Foça halkı ile beraber söndürmeye çalışıyoruz. Orman ekipleri çalışıyor. Son 10 günde 6-7 yangın oldu. Halkımızdan rica ediyorum, daha dikkatli olun" dedi.