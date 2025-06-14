Foça\'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları 4 uçak, 9 helikopter, 28 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 5 dozer ile sürüyor.

Yangına, ormana yakın bir bahçede yapılan kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımların neden olduğunu belirleyen jandarma, kaynak yapan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Foça-İzmir kara yolu, yangının olduğu bölgede trafiğe kapatıldı. Ana yolun çevresindeki mahalle yollarına da giriş izni verilmiyor.