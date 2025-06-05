Foça\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

İZMİR'in Foça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol 1 saatte kontrol altına alındı.

Foça ilçesi Gözde Kent mevkiindeki makilik alanda saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal, 1 dozer sevk edildi. Havadan ve karadan 10 dakikada müdahale edilen yangın, 1 saatte kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.