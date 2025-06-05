(İZMİR) - İzmir'in Foça ilçesi Gözde Kent mevkisinde, kontrol altına alınan orman yangının bir arıcının yaktığı tütsüden kaynaklandığı belirlendi. Gözaltına alınan arıcı adliyeye sevk edildi.
Foça'nın Gözde Kent mevkisinde sabah saatlerinde çıkan ve yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni belirlendi.
Bölgede yapılan incelemeler sonucunda yangının, bir arıcının yaktığı tütsü nedeniyle çıktığı tespit edildi. Gözaltına alınan arıcı, adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Foça'daki Orman Yangını Arıcının Tütsüsünden Çıktı - Son Dakika
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