Foça Uluslararası Belgesel Film Festivali 13 ülkeden 39 belgeselle sona eriyor - Son Dakika
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Foça Uluslararası Belgesel Film Festivali 13 ülkeden 39 belgeselle sona eriyor

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Foça Uluslararası Belgesel Film Festivali 13 ülkeden 39 belgeselle sona eriyor
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9. Foça Uluslararası Belgesel Film Festivali, bugün Foça Deniz Müzesi'ndeki Atölye Günü ve Kültür Merkezi'ndeki kapanış gösterimleriyle sona eriyor. 13 ülkeden 39 kısa ve uzun metrajlı belgeseli ağırlayan festival, arkeolog, film yapımcısı ve sinemaseverleri bir araya getirdi.

(İZMİR) - Arkeologlar, film yapımcıları ve sinemaseverleri bir araya getiren, 9. Foça Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Miras Belgesel Film Festivali, Foça Deniz Müzesi'ndeki "Atölye Günü" ve Kültür Merkezi'ndeki kapanış gecesi film gösterimleriyle sona eriyor.

Foça Belediyesi, İzmir'deki Fransız ve Alman Kültür Merkezleri, İstanbul'daki İtalyan Kültür Merkezi ile Foça'daki yerel otel/pansiyon, restoran/kafe ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen 9. Foça Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Miras Belgesel Film Festivali bugün sona eriyor.

Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'nde, 14-18 Ekim tarihleri arasında arkeologlar, film yapımcıları ve sinemaseverleri bir araya getiren Festival, bugün Foça Deniz Müzesi'ndeki "Atölye Günü" ve Kültür Merkezi'ndeki kapanış gecesi film gösterimleriyle tamamlanacak.

Türkiye, Almanya, ABD, Fransa, Hindistan, Hırvatistan, İran, İtalya, Japonya, Kanada, Kıbrıs, Portekiz, Rusya ve Yunanistan olmak üzere 13 ülkeden 39 kısa ve uzun metrajlı belgeseli içeren Festival katılımcıları ayrıca Türkiye, Almanya, ABD, Fransa, İtalya, Portekiz, Rusya ve Yunanistan'dan konuk yönetmenlerin yanı sıra Türkiye ve İtalya'dan arkeologların da katılacağı, gösterim sonrası söyleşilere katılma fırsatı buldu.

Foça Film Günleri, 14 Ekim'de Beş Kapılar Kalesi'nde iki ödüllü kısa filmin gösterimiyle başladı. Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi, 15, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde, saat 11.00'de başlayıp yaklaşık 22.00'ye kadar süren film gösterimlerine ev sahipliği yaptı.

Kaynak: ANKA
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