Kanada\'dan Elon Musk\'a \'Trump\' darbesi! Milyonluk sözleşmeden oldu

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Ford, Ontario'da Amerikan şirketlerinin eyalet ihalelerine girmesinin yasaklanacağını vurgulayarak, ABD'li şirketlerdeki yeni gelir kaybının "tek suçlusu" olarak ABD Başkanı Donald Trump 'ı gösterdi. Ford, "ABD ile olan bu kavgayı Kanada başlatmadı, ama kazanmaya hazır olduğumuza inansanız iyi edersiniz." vurgusu yaptı.

NE OLMUŞTU?

ABD yönetimi, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirildiğini duyurmuştu. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise misilleme olarak ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını, bu tarifelerin 30 milyar Kanada doları değerindeki mallar için salı gününden itibaren, 125 milyar Kanada doları değerindeki mallar için ise 21 gün içinde yürürlüğe gireceğini aktarmıştı.