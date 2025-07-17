Denizli'nin Honaz ilçesinde, forkliftin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Dereçiftlik Mahallesi'ndeki bir mermer atölyesinde Ali Ayyıldız'ın kullandığı forklift devrildi. Sürücü ile yanındaki Mustafa Karahan aracın altında kaldı.
İhbar üzerine atölyeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Honaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Ayyıldız müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karahan'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Forklift Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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