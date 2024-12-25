Foxconn'dan Zhengzhou'ya 83 milyon dolar yatırım - Son Dakika
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Foxconn'dan Zhengzhou'ya 83 milyon dolar yatırım

Foxconn\'dan Zhengzhou\'ya 83 milyon dolar yatırım

Foxconn, Zhengzhou'daki yeni enerji batarya şirketine 600 milyon yuan yatırım yapacak.

25.12.2024 14:32
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ZHENGZHOU, 25 Aralık (Xinhua) -- Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Taiwan merkezli Hon Hai Teknoloji Grubu (Foxconn), Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou'daki Foxconn Yeni Enerji Bataryaları Limited Şirketi'ne 600 milyon yuan (yaklaşık 83,48 milyon ABD doları) yatırım yapacağını açıkladı.

Şirketin salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre yatırım, Foxconn İnovasyon Endüstri Geliştirme Grubu Limited Şirketi'ne ilk sermayeyi sağlayacak olan Foxconn'un iştiraki HongFuJin Hassas Elektronik Limited Şirketi aracılığıyla yapılacak. HongFuJin Hassas Elektronik Limited Şirketi ise bu fonları Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou'daki yeni enerjili batarya şirketine aktaracak.

Foxconn, yatırımın aşamalı olarak yapılacağını ve ilk etapta 350 milyon yuan yatırılacağını belirtti.

Foxconn, Zhengzhou'da Foxconn İnovasyon Endüstri Geliştirme Grubu Limited Şirketi'nin genel merkezini inşa etmeye hazırlanıyor. 1 milyar yuan yatırım yapılması planlanan yeni genel merkez, ilk aşamada yaklaşık 70.000 metrekarelik bir inşaat alanına sahip olacak.

Foxconn, Nisan 2023'te Zhengzhou'daki yeni iş merkezinin açılışını yaptı. Bu yılın başında kurulan elektrikli araç endüstrisiyle ilgili bir Foxconn şirketi ise elektrikli araçlar için temel bileşenlerin üretimi, araç satışı ve elektrikli araç bataryalarının geri dönüşümü üzerine hizmet veriyor.

Foxconn, temmuz ayında yeni iş girişimi projelerini hızlandırmak için Henan eyalet yönetimiyle stratejik işbirliği anlaşması imzaladı. Bu çerçevede yeni enerjili araç, enerji depolama bataryası, dijital sağlık hizmetleri ve robotik sektörlerindeki projelerin ilerletilmesi planlanıyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Enerji, Son Dakika

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