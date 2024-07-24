Fransa, 2030 Kış Olimpiyatlarına şartlı olarak ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Fransa, 2030 Kış Olimpiyatlarına şartlı olarak ev sahipliği yapacak

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından yapılan oylama sonucunda Fransa'nın 2030 Kış Olimpiyatlarına 'şartlı olarak' ev sahipliği yapacağı açıklandı. İsviçre ve İsveç'in adaylıktan çekilmesiyle tek aday haline gelen Fransa, olimpiyatları finanse edecek devlet garantisini 1 Ekim'den önce imzalamak zorunda.

24.07.2024 12:45
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Uluslararası Olimpiyat Komitesinde (IOC) yapılan oylama sonucunda Fransa'nın 2030 Kış Olimpiyatları'na "şartlı olarak" ev sahipliği yapacağı açıklandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen IOC'nin 142. oturumunda, 2030 Kış Olimpiyatları'nın ev sahibini belirlemek için oylama yapıldı.

Oylama sonunda, İsviçre ve İsveç'in adaylıktan çekilmesiyle tek aday haline gelen Fransa'nın olimpiyatlara ev sahipliği yapacağı açıklandı.

IOC Başkanı Thomas Bach, oturumda, Fransa'daki mevcut siyasi durum ve Kış Olimpiyatları'nın finansmanıyla ilgili belirsizlik göz önüne alındığında, Fransız Alpleri'nin olimpiyatlara ev sahipliği yapmasının "şarta bağlı" olduğunu ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni atanacak Başbakan'dan "2030 Kış Olimpiyatlarının düzgün bir şekilde finanse edilmesini sağlamasını ve olimpiyatlara ilişkin bir yasa çıkarmasını" isteyeceğini kaydetti.

Fransa'nın etkinliğe ev sahipliği yapabilmek için olimpiyatları finanse edecek devlet garantisini 1 Ekim'den önce imzalanması gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa, 2030 Kış Olimpiyatlarına şartlı olarak ev sahipliği yapacak - Son Dakika

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