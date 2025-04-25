Fransa-BAE İlişkileri Güçleniyor

ABU Birleşik Arap Emirliklerini (BAE) ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ile bölgedeki gelişmeleri, barış ve istikrarın güçlendirilmesi konularını ele aldı.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, iki bakan başkent Abu Dabi'deki görüşmede, ülkeleri arasındaki stratejik ilişkileri ve farklı alanlardaki işbirliğini geliştirme yollarını değerlendirdi.

Abdullah bin Zayed'in görüşmede, BAE ile Fransa arasında köklü ve güçlü tarihi ilişki bulunduğunu, iki ülke arasındaki işbirliğinin tüm alanlarda sürdürülebilir bir şekilde geliştiğini vurguladığı aktarıldı.

Söz konusu ziyaret, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'in yaklaşık 1,5 ay önce Paris'e yaptığı çalışma ziyaretinin ardından gerçekleşti.

Son yıllarda BAE ile Fransa arasında savunma, ekonomi, kültür ve çevre gibi birçok alanda anlaşma ve mutabakat zaptı imzalanarak, iki ülke arasındaki işbirliği ileri düzeye taşındı.