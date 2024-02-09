Fransa Başbakanı Gabriel Attal\'ın kabine atamaları eleştirilere neden oldu

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Fransa Başbakanı Gabriel Attal'ın liderliğindeki kabineye dün yeni atanan isimler, ülkede siyasetçilerin ve sendikacıların sert eleştirilerinin hedefi oldu.

Başbakan Attal'ın, dün kabinesine 20 üye eklemesinin ardından yeni hükümet üyelerinden memnun olmayan çeşitli partilerden milletvekilleri açıklamalar yaptı.

Ulusal basındaki haberlere göre, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR) Milletvekili Pierre-Henri Dumont, yeni atanan isimlerin açıklanmasının ardından, "Son derece endişe verici geri dönüşler alıyoruz." ifadesini kullandı.

Dumont, yeni kabine üyeleri hakkında, "Yetenekleri için değil boşlukları doldurmak zorunda oldukları için atanan insanlarla karşı karşıyayız." değerlendirmesini yaptı.

"Yapılan değişiklikler tam bir maskaralık"

Ayağa Kalk Fransa (Debout la France) Partili Milletvekili Nicolas Dupont-Aignan, sosyal medya hesaplarından "Yapılan değişiklikler tam bir maskaralık. Acilen hükümete karşı gensoru oylaması yapılmasına ve yeni milletvekili seçimlerine ihtiyacımız var." paylaşımında bulundu.

Yeşiller Partisi (EELV) Ulusal Sekreteri Marine Tondelier de "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron, hükümetin başına kimi getirirse getirsin kurulacak hükümet her zaman zenginlerin lehine olacak." yorumunu yaptı.

Kabineye atandığı 11 Ocak'tan bu yana muhalefetin tepkilerinin odağında olan Eğitim Bakanı Amelia Oudea-Castera'nın statüsünde değişikliğe gidildi.

Eğitim Bakanlığı yaptığı süre zarfında sürekli eleştirilerin hedefinde olan Oudea-Castera'nın görev değişimi hakkında aşırı sağcı Ulusal Birlik Partili (RN) Milletvekili Laure Lavalette, X hesabından "Tam da 'Oudea-Castera'dan daha kötü bir eğitim bakanı bulamazlar.' derken otoriteyi ciddiye almayan, hapishaneleri boşaltmak için Kovid'i bahane eden eski Adalet Bakanı Nicole Belloubet'i seçtiler. İnanılmaz ama gerçek." ifadelerini kullandı.

Sosyalist Partisi (PS) Milletvekili Olivier Faure, Attal'ın 9 Ocak'ta göreve gelmesinden bir ay sonra kabineyi tamamlaması konusunda, "Bir ay bunun için mi bekledik, kabinede yine aynı kişiler görev alsın diye mi?" yorumunu yaptı.

Yönetimi akıntıda sürüklenen sala benzeten Faure, eski Eğitim Bakanı Oudea-Castera'nın diyalog kurma kapasitesinin olmadığını öne sürerek, bu isim için görev değişikliğine gidilmesini mantıklı bulduğunu ifade etti.

Daha önce öğretmenlere grev çağrısında bulunan eğitim sendikalarından SNES-FSU'nun Genel Sekreteri Sophie Venetitay, Oudea-Castera'nın değişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Gitmesi iyi oldu, eğitime çok zarar vermesiyle beraber artık onunla çalışmak imkansızdı." ifadesini kullandı.

Kabineye 11 Ocak'ta atanan diğer bakanlar konumlarını korurken Oudea-Castera, devlet okullarında derslerin öğretmensiz geçtiğini, bu nedenle çocuklarını Paris'teki özel okula gönderdiğini açıklamasının ardından öğretmenlerin tepkisini toplamıştı.

Ülke genelinde bir aylık süre zarfında iki kez greve giden öğretmenler, eylemler sırasında Oudea-Castera'nın istifasını talep etmişti.

???????Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Attal'ın 14 kişilik kabinesine ek 20 üye katılmıştı. Attal'ın kabinesi 34 isimden oluşuyor.