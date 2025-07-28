Fransa Başbakanı'ndan ABD-AB Anlaşmasına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fransa Başbakanı'ndan ABD-AB Anlaşmasına Tepki

28.07.2025 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

François Bayrou, ABD'nin AB ile gümrük tarifeleri anlaşmasını 'kara gün' olarak nitelendirdi.

Fransa Başbakanı François Bayrou, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ile gümrük tarifeleri konusunda vardığı ticaret anlaşmasını eleştirerek, anlaşmanın yapıldığı gün için "kara gün" ifadesini kullandı.

Fransa Başbakanı Bayrou, X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulamasına karar verilen anlaşmaya tepki gösterdi.

Paylaşımında Bayrou, bu anlaşma ile "Avrupa'nın ABD'ye boyun eğdiğini" savundu.

Bayrou, "Değerlerini dile getirmek ve çıkarlarını savunmak için bir araya gelen özgür halklar ittifakının boyun eğmeye karar verdiği gün, kara bir gündür." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'nın Avrupa'dan Sorumlu Bakanı Benjamin Haddad ise X paylaşımında, ABD'nin tarife tehdidi altındaki sektörler için anlaşmanın "geçici istikrar" sağlasa da "dengesiz" olduğunu vurguladı.

Bütçe ve Hazine Bakanı Laurent Saint-Martin ise anlaşmanın kısa vadede Fransız iş dünyası için "faydalı" olabileceğini ancak "dengesiz" olan bu anlaşmanın orta vadede özellikle dijital hizmetler hesaba katılarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

ABD ile AB arasında varılan ticaret anlaşması

ABD Başkanı Trump, dün AB ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını ve AB'nin otomobil ve diğer ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacaklarını açıklamıştı.

AB ile çerçeve ticaret anlaşması konusunda uzlaştıklarını belirten Trump, AB'nin ABD'den 750 milyar dolarlık enerji ürünü almayı ve ABD'de 600 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı kabul ettiğini belirtmişti.

Ayrıca AB ülkelerinin ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul ettiklerini bildiren Trump, AB pazarının ABD ürünlerine tamamen açılacağını söylemişti.

Trump, anlaşma sağlanamaması halinde 1 Ağustos'tan itibaren AB ülkelerinden ABD'ye gönderilen tüm ürünlere sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, François Bayrou, Avrupa Birliği, Politika, Ekonomi, Güncel, Fransa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa Başbakanı'ndan ABD-AB Anlaşmasına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı İznik Gölü'nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı
Diyanet’te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası Soruşturma başlatıldı Diyanet'te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Soruşturma başlatıldı
Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi
Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı
Kılıçdaroğlu’nun sözleri yeniden gündemde ’Havadan müdahale etmiyor’ dedi, helikopter sesi duyuldu Kılıçdaroğlu'nun sözleri yeniden gündemde! 'Havadan müdahale etmiyor' dedi, helikopter sesi duyuldu
Bakan Murat Kurum: Orman yangınlarında toplam 104 yapının ağır hasarlı ya da yıkık Bakan Murat Kurum: Orman yangınlarında toplam 104 yapının ağır hasarlı ya da yıkık
Kislyak’tan flaş itiraf: Mourinho’nun beni istediğine inanmadım Kislyak'tan flaş itiraf: Mourinho'nun beni istediğine inanmadım
Bakan Yerlikaya orman yangınlarının çıkış nedenlerini açıkladı: Eskimiş yatağını yakmaya çalışmış Bakan Yerlikaya orman yangınlarının çıkış nedenlerini açıkladı: Eskimiş yatağını yakmaya çalışmış
Halil Umut Meler’e kötü haber Küme düşebilir Halil Umut Meler'e kötü haber! Küme düşebilir
Rashica tepkilere isyan etti: Ben gitmek istiyorum Rashica tepkilere isyan etti: Ben gitmek istiyorum
Bursa’da sahte AKUT’çu yangın bölgesinde yakalandı Bursa'da sahte AKUT'çu yangın bölgesinde yakalandı

14:31
Stada tabela asıldı İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
14:22
Bir orman yangını da İzmir’de Bornova’da başladı, Buca’ya sıçradı
Bir orman yangını da İzmir'de! Bornova'da başladı, Buca'ya sıçradı
14:01
İstasyon asıl şimdi yandı Ormanı yakan hain benzini bu sebeple kolayca almış
İstasyon asıl şimdi yandı! Ormanı yakan hain benzini bu sebeple kolayca almış
12:47
Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu
Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu
11:39
DEM Partili Koçyiğit, sürecin isminden rahatsız: Şiddetle karşı çıkıyoruz
DEM Partili Koçyiğit, sürecin isminden rahatsız: Şiddetle karşı çıkıyoruz
21:35
Sapanca Gölü’ne giren genç hayatını kaybetti
Sapanca Gölü'ne giren genç hayatını kaybetti
21:22
Diyanette 270 bin dolarlık rüşvet iddiası Başsavcılık harekete geçti
Diyanette 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Başsavcılık harekete geçti
21:11
Trump’tan ’Gazze’de ateşkes’ açıklaması: İsrail bir karar vermek zorunda kalacak
Trump'tan 'Gazze'de ateşkes' açıklaması: İsrail bir karar vermek zorunda kalacak
20:57
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, gözaltına alındı
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, gözaltına alındı
20:24
Bursa alevlere teslim Yangın bölgesinden bir acı haber daha geldi
Bursa alevlere teslim! Yangın bölgesinden bir acı haber daha geldi
20:21
Fenerbahçe maçında sakatlanan Bruma’dan kötü haber
Fenerbahçe maçında sakatlanan Bruma'dan kötü haber
20:20
Bağdat’taki yemin töreninde çatışma 2 ölü, 12 yaralı
Bağdat'taki yemin töreninde çatışma! 2 ölü, 12 yaralı
19:38
Diyarbakır’da sondaj sırasında yangın Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır'da sondaj sırasında yangın! Ölü ve yaralılar var
19:21
Sinop’ta yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Sinop'ta yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2025 15:18:13. #7.11#
SON DAKİKA: Fransa Başbakanı'ndan ABD-AB Anlaşmasına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.