Fransa'da 17 yaşındaki sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesi soruşturması tamamlandı - Son Dakika
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Fransa'da 17 yaşındaki sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesi soruşturması tamamlandı

Fransa'da geçen yıl 17 yaşındaki sürücü Nael M.'nin polis kurşunuyla öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Soruşturmanın sonucu henüz açıklanmadı ve dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilip gönderilmeyeceği belirsizliğini koruyor. Gencin ölümü ülke genelinde protestolara yol açmıştı.

08.08.2024 00:36
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Fransa'da, geçen yıl 17 yaşındaki sürücü Nael M.'nin polis kurşunuyla öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.

Fransız yayın kuruluşu RTL'ye göre, Nael'in ölümüne ilişkin "kasten adam öldürme" suçundan yürütülen soruşturmada sona varıldı.

Tamamlanan soruşturmanın son haline dair henüz bilgi paylaşılmadı.

Nanterre Savcılığının, soruşturma dosyasını ağır ceza mahkemesine gönderip göndermeyeceği henüz netlik kazanmazken, savcılığın kararının ardından sorgu hakimlerinin de dosya hakkında karar vermesi bekleniyor.

Nael'in annesinin avukatı Nabil Boudi, soruşturmanın hızlı ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öte yandan Nael'e kurşun sıkan polisin avukatı Laurent-Franck Lienard, dosyanın takipsizlikle sonuçlanmasını talep edeceğini belirtti.

Lienard, müvekkilinin "kasten adam öldürme" suçundan yargılanmaması gerektiğini savundu.

Fransız polisi, 27 Haziran 2023'te Nanterre'de 3 kişinin bulunduğu araca ateş açarak 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümü, ülke genlinde geniş çaplı protestolara yol açmış, polis şiddetine tepki gösterenler, çeşitli kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Gencin ölümüne neden olmakla suçlanan polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti. Polisin, Kasım 2023'te adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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