Aşırı sağın seçim zaferi ülkeyi karıştırdı! Dükkanların camlarını kırıp sokakları ateşe verdiler - Son Dakika
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Aşırı sağın seçim zaferi ülkeyi karıştırdı! Dükkanların camlarını kırıp sokakları ateşe verdiler

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Fransa'daki erken genel seçimin ilk turundan aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin zaferle ayrılması ülkeyi karıştırdı. Ellerinde meşaleler ve pankartlarla sokağa inen yüzlerce gösterici, dükkanların camlarını kırıp sokaktaki çöp kutularını yaktı. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği protesto gösterileri sırasında polis ekipleri sert müdahalede bulundu.

01.07.2024 13:57  Güncelleme: 15:57
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Fransa'da yapılan erken genel seçimin ilk turunda, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin yüzde 33'ten fazla oyla ilk sırayı almasının ardından başkent Paris, aşırı sağ karşıtı gösterilere sahne oldu. Aşırı sağcı RN'nin erken genel seçimin ilk turundan yüzde 33,15 oyla sandıktan birinci çıkmasını protesto eden çok sayıda kişi, Paris'teki Republique Meydanı'nda toplandı.

DÜKKANLARIN CAMLARINI KIRIP SOKAKLARI ATEŞE VERDİLER

Ülkede aşırı sağın yükselişine karşı olan göstericiler, ellerinde meşaleler ve pankartlar taşıdı. Bazı göstericiler, dükkanların camlarını kırdı, sokaktaki çöp kutularını yaktı ve sloganlar eşliğinde havai fişekler attı. Protestoda zaman zaman tansiyon yükselirken, polis göstericilere müdahale etti.

Aşırı sağın seçim zaferi ülkeyi karıştırdı! Dükkanların camlarını kırıp sokakları ateşe verdiler

FRANSA'NIN ERKEN SEÇİME GİDİŞİ

Fransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı RN en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 ile açık farkla ilk sıraya yerleşmiş, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Meclisi feshederek ilk turu 30 Haziran, ikinci turu 7 Temmuz'da olmak üzere erken seçime gitme kararı almıştı. Ülkede aşırı sağın yükselişi protestolara neden olmuş, çok sayıda kentte gösteriler düzenlenmişti.

Aşırı sağın seçim zaferi ülkeyi karıştırdı! Dükkanların camlarını kırıp sokakları ateşe verdiler

Fransa'da merkez partilerden birçok isim aşırı sağa karşı işbirliği yapılması çağrısında bulunmuş ve sol yelpazedeki Sosyalist Parti (PS), Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller (EELV) ve Fransa Komünist Partisi (PCF) birlikte hareket edeceklerini açıklayarak Yeni Halk Cephesi İttifakı adı altında seçime girme kararı almıştı.

Aşırı sağın seçim zaferi ülkeyi karıştırdı! Dükkanların camlarını kırıp sokakları ateşe verdiler

Görev süresi Nisan 2027'de dolacak Cumhurbaşkanı Macron, aşırı sağcı RN partisinin Mecliste çoğunluk sağlaması halinde bile istifa etmeyeceğini açıklamıştı. Erken seçimin ilk turunda aşırı sağ ittifakı yüzde 33,15 oyla birinci, sol partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi ittifakı ise yüzde 28 ile ikinci sıraya yerleşmişti.

Aşırı sağın seçim zaferi ülkeyi karıştırdı! Dükkanların camlarını kırıp sokakları ateşe verdiler
Kaynak: AA

Tansiyon, Fransa, Paris, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aşırı sağın seçim zaferi ülkeyi karıştırdı! Dükkanların camlarını kırıp sokakları ateşe verdiler - Son Dakika

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