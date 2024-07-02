Fransa'da Aşırı Sağcı Parti Adayı Nazi Şapkası Taktığı Fotoğrafın Ortaya Çıkmasıyla Milletvekilliği Yarışından Çekildi - Son Dakika
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Fransa'da Aşırı Sağcı Parti Adayı Nazi Şapkası Taktığı Fotoğrafın Ortaya Çıkmasıyla Milletvekilliği Yarışından Çekildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararıyla erken genel seçimlere gidilen ülkede, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin adayı Ludivine Daoudi'nin Nazi şapkası taktığı eski bir fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından milletvekilliği yarışından çekildiği bildirildi. RN'nin ilk tur oylamada yüzde 33,15 oy oranıyla birinci parti olduğu seçimlerde, Daoudi'nin fotoğrafı kamuoyunda tepkiyle karşılandı ve parti tarafından çekilme kararı alındı.

02.07.2024 19:57
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararıyla erken genel seçimlere gidilen ülkede, 30 Haziran'da yapılan ilk tur oylamada oyların yüzde 33,15'ini alarak yarışı önde götüren aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin adayı Ludivine Daoudi, Nazi şapkası taktığı eski bir fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından milletvekilliği yarışından çekildi.

RN'nin Normandiya'ya bağlı Calvados kenti seçim bölgesinden aday gösterdiği ve seçimin 30 Haziran'da yapılan ilk turunda yüzde 19,9 oranında oy alarak ikinci turda yarışmaya hak kazanan Ludivine Daoudi'nin Nazi şapkası taktığı eski bir fotoğrafı sosyal medyada yayıldı.

İlk tur oylamada yüzde 33,15 oranında oy ile birinci parti olan RN'nin adayı Daoudi'nin Nazi şapkalı fotoğrafı kamuoyunda tepki ile karşılandı.

Tepkiler üzerine RN Normandiya parti teşkilatından yapılan açıklamada, "genel merkez ile yapılan istişareler" neticesinde, Daoudi'nin bugün itibarıyla milletvekilliği yarışından çekildiği bildirildi.

Milletvekili adayı Daoudi, seçimin ilk turunda yüzde 19,9 oy oranı ile kendi bölgesinde 3. olmuş ve ikinci tura kalmıştı.

30 Haziran'da yapılan erken genel seçimlerin ilk turunda, aşırı sağcı Marine Le Pen liderliğindeki RN partisi ve ittifaka dahil diğer aşırı sağ partiler yüzde 33,15 oranında oyla birinci, sol partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi İttifakı ise yüzde 28 oyla ikinci sıraya yerleşmişti.

Cumhurbaşkanı Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı ise yüzde 20 oyla üçüncü sırayı almıştı.

Fransa'nın erken seçime gidişi

Fransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı RN en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 oranında oyla açık farkla ilk sıraya yerleşmiş, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Meclisi feshederek ilk turu 30 Haziran, ikinci turu 7 Temmuz'da olmak üzere erken seçime gitme kararı almıştı.

Ülkede aşırı sağın yükselişi protestolara neden olmuş, çok sayıda kentte gösteriler düzenlenmişti.

Fransa'da merkez partilerden birçok isim aşırı sağa karşı işbirliği yapılması çağrısında bulunmuş ve sol yelpazedeki Sosyalist Parti (PS), Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller (EELV) ve Fransa Komünist Partisi (PCF) birlikte hareket edeceklerini açıklayarak Yeni Halk Cephesi İttifakı adı altında seçime girme kararı almıştı.

Görev süresi Nisan 2027'de dolacak olan Cumhurbaşkanı Macron, aşırı sağcı RN partisinin Mecliste çoğunluk sağlaması halinde bile istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Emmanuel Macron, Fransa, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da Aşırı Sağcı Parti Adayı Nazi Şapkası Taktığı Fotoğrafın Ortaya Çıkmasıyla Milletvekilliği Yarışından Çekildi - Son Dakika
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