Fransa'da Cami Kundaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa'da Cami Kundaklandı

Jargeau'daki DİTİB camisi kundaklandı, yetkililer yeni cami inşa etmeye hazırlanıyor.

12.03.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da Jargeau kentinde ramazan ayından birkaç gün önce Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camisinin kundaklanmasının ardından DİTİB yetkilileri, yeni bir cami inşa etmeye çalışacaklarını belirterek bu tür eylemlere cesaret veren Müslüman karşıtı (İslamofobik), ayrıştırıcı ve ötekileştirici söylemleri kınadı.

Başkent Paris'e yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki Jargeau'daki DİTİB derneğinde, 26 Şubat'ta yerel saatle 01.30 sıralarında yangın çıktı.

Can kaybının olmadığı yangında, DİTİB derneğinin camisi tamamen yandı.

Orleans Savcılığı 28 Şubat'ta yaptığı açıklamada, yangının kundaklama sonucu çıktığını doğruladı.

Ramazan ayına birkaç gün kala yapılan kundaklama tepki çekerken olay sonrası cami için yardım kampanyası başlatıldı.

DİTİB dernekleri yetkilileri, Jargeau camisinin nasıl kundaklandığı ve soruşturmayla ilgili son gelişmeleri AA muhabirine anlattı.

Caminin tamamı yandı

DİTİB Fransa Başkanı ve Paris Din Hizmetleri Müşaviri Bayram Demirtaş, olay gecesi imamın 01.30 sularında caminin penceresinden çıkan alevi fark ettiğini belirtti.

Demirtaş, durumun bildirilmesi üzerine, 20 dakika içinde olay yerine itfaiyenin gelip yangına müdahale ettiğini ifade etti.

"Maalesef caminin tamamı, çatısı, duvarları, halısı, iç tesisatı tamamıyla yanıyor." diyen Demirtaş, olay sabahı Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz'la Jargeau'ya gittiklerini söyledi.

Demirtaş, olayın ramazana birkaç gün kala yaşandığına dikkati çekerek dernek yetkililerine cami olarak kullanabilecekleri bir yer hazırlanması konusunda rehberlik ettiklerini ve ilk teravih namazını orada kıldıklarını belirtti.

Hem kendilerinin hem de savcılığın olayın bir kundaklama olduğu görüşünde birleştiğini kaydeden Demirtaş, "Olayın çıktığı yerde herhangi bir tesisat yok. Yangın çıkması için hiçbir gerekçe yok. Bir sıcak yok, bir kontak yok, bir insan eliyle ancak olabilme ihtimali yüksek." ifadelerini kullandı.

Demirtaş, soruşturma kapsamında caminin yan tarafındaki boş bir eve ait çitin ezilmiş olduğunun tespit edildiğini söyleyerek "Bu işaretler, bunun bir kundaklama olduğunu gösteriyor." dedi.

Bunun, münferit bir vaka olduğunu düşündüğünü dile getiren Demirtaş, "Burada kınadığımız ve açık bir şekilde karşı duracağımız husus, bu tür eylemlere cesaret veren İslamofobik, ayrıştırıcı, ötekileştirici söylemlerdir." diye konuştu.

Demirtaş, Fransa'da bazı siyasetçi ve medya organlarının, bazı olayları kullanarak insanları tahrik ettiğini vurguladı.

Demirtaş, "Millet olarak her acı olay sonrasında çok hızlı bir şekilde kenetleniyoruz ve yeniden ayağa kalkmak için bir hareket planı hızlı bir şekilde yapıyoruz. Jargeau için de biz öyle yaptık." ifadelerini kullandı.

Cami için başlattıkları yardım kampanyasıyla kundaklamanın yol açtığı zararı karşılayacak bağışın bir günde toplandığını anlatan Demirtaş, buraya hem cami hem de lokal, gençlik merkezi ve kadınlara hizmet verebilecek alanlar inşa etmeyi planladıklarını dile getirdi.

"Doğru yolda olursanız yanlış yolda olanlar size zarar veremez"

Demirtaş, polis ve savcılığın kundaklama olayını ciddiye aldığına ancak Fransız basınında bunu açıkça kınayan yayınlara rastlamadıklarına dikkati çekti.

Fransa'da da Müslüman karşıtı söylemlerle karşılaştıklarını belirten Demirtaş, "Bunun geçici olduğu kanaatindeyim ben. Biz kendimize bakmalıyız. Bir ayetle söylemek gerekirse; Kendinize bakın. Doğru yolda olursanız yanlış yolda olanlar size zarar veremez." ifadelerini kullandı.

10-20 sene sonra Avrupa'da Türk toplumunun daha güçlü temsil edileceği kanaatini dile getiren Demirtaş, "Tabii ki İslamofobi'nin farkında olmak gerekiyor, yabancı düşmanlığının farkında olmak gerekiyor ama bunun toplumumuzu sindirecek, geri adım attıracak bir husus olmadığı kanaatindeyim." diye konuştu.

"Bizim isteğimiz inşallah en kısa zamanda yeniden camimize ulaşmak"

DİTİB Jargeau derneği yetkililerinden Serkan Satgun, camilerinin kundaklanmasının kendilerini derinden yaraladığını söyledi.

Satgun, ramazan öncesi böyle bir hadisenin cemaati zor durumda bıraktığını anlatarak "Allah razı olsun bütün bu Müslüman ve Türk milletinden. Fransa'dan olsun, yurt dışından olsun destekleri geldi." dedi.

Failin henüz tespit edilmediğini ancak soruşturmanın sürdüğünü kaydeden Satgun, birkaç hafta önce de derneklerinin camlarına eski Fransızcada "hain" anlamına gelen "felon" kelimesinin yazıldığını aktardı.

Satgun, failin en kısa zamanda bulunmasını isteyerek "Bizim isteğimiz inşallah en kısa zamanda yeniden camimize ulaşmak ve camimizde yeniden namaz kılabilmek." diye konuştu.

Farklı gazetelerin, kundaklamayla ilgili kendileriyle görüştüğünü ancak üst düzey siyasetçilerden bir şey gelmediğini kaydeden Satgun, Fransa'da İslamofobi'nin oldukça ilerlediğini vurguladı.

"Bir camimiz belki yandı ama Allah izin verirse daha iyisini yapacağız"

DİTİB Jargeau derneğinden bir diğer yetkili Selami Altay ise Jargeau'da çok güzel bir Türk toplumunun olduğunu ifade etti.

Failin nasıl biri olduğu ve hangi saikle hareket ettiğini bilmediklerini anlatan Altay, caminin karşısındaki dernek binasına halı döşeyerek ilk teravih namazlarını cemaatle kıldıklarını söyledi.

Altay, cemaat namaz kılarken dışarıda gençler ve polislerin derneğin etrafında nöbet tuttuğunu belirterek "Bir camimiz belki yandı ama Allah izin verirse daha iyisini yapacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yeni Cami, Fransa, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Cami Kundaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç alacaklar dikkat Taşıt alımında kredi tutarları değişti Araç alacaklar dikkat! Taşıt alımında kredi tutarları değişti
Dünya tıp tarihinde bir ilk Yapay kalple 100 gün yaşadı Dünya tıp tarihinde bir ilk! Yapay kalple 100 gün yaşadı
Netanyahu Şara’ya meydan okudu Suriye’de yeni karakollar kuracaklar Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar
Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım
TSK’dan ihraç edilen teğmenler ABB’de işe başlıyor ama biri hariç TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Reytingleri artan dizi için final kararından vazgeçildi Reytingleri artan dizi için final kararından vazgeçildi
Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki eleştirilere ilk kez yanıt verdi Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki eleştirilere ilk kez yanıt verdi
Melek Mosso’nun tatili zehir oldu Soluğu hastanede aldı Melek Mosso'nun tatili zehir oldu! Soluğu hastanede aldı
Dev banka Türkiye’de faiz ve enflasyon için net rakam verdi Dev banka Türkiye'de faiz ve enflasyon için net rakam verdi
2 aylık eşi tarafından satırla öldürülen Sevcan’ın tabutunu kadınlar taşıdı 2 aylık eşi tarafından satırla öldürülen Sevcan'ın tabutunu kadınlar taşıdı
Bartu Soral: Öcalan’ı muhatap almak son derece yanlış Bartu Soral: Öcalan'ı muhatap almak son derece yanlış
Cenk Tosun, Fenerbahçe’den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu

10:55 Araç alacaklar dikkat Taşıt alımında kredi tutarları değişti Araç alacaklar dikkat! Taşıt alımında kredi tutarları değişti
10:41 Dünya tıp tarihinde bir ilk Yapay kalple 100 gün yaşadı Dünya tıp tarihinde bir ilk! Yapay kalple 100 gün yaşadı
10:22 Netanyahu Şara’ya meydan okudu Suriye’de yeni karakollar kuracaklar Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar
09:44 Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım
07:20 TSK’dan ihraç edilen teğmenler ABB’de işe başlıyor ama biri hariç TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç
15:39 Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
15:30 Reytingleri artan dizi için final kararından vazgeçildi Reytingleri artan dizi için final kararından vazgeçildi
15:28 Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki eleştirilere ilk kez yanıt verdi Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki eleştirilere ilk kez yanıt verdi
15:24 Melek Mosso’nun tatili zehir oldu Soluğu hastanede aldı Melek Mosso'nun tatili zehir oldu! Soluğu hastanede aldı
15:21 Dev banka Türkiye’de faiz ve enflasyon için net rakam verdi Dev banka Türkiye'de faiz ve enflasyon için net rakam verdi
15:19 2 aylık eşi tarafından satırla öldürülen Sevcan’ın tabutunu kadınlar taşıdı 2 aylık eşi tarafından satırla öldürülen Sevcan'ın tabutunu kadınlar taşıdı
15:14 Bartu Soral: Öcalan’ı muhatap almak son derece yanlış Bartu Soral: Öcalan'ı muhatap almak son derece yanlış
15:13 Cenk Tosun, Fenerbahçe’den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 11:22:33. #7.13#
SON DAKİKA: Fransa'da Cami Kundaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.