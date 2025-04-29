Fransa'da Camide Bıçaklanan Genç Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa'da Camide Bıçaklanan Genç Anıldı

Ales'teki camide bıçaklanarak öldürülen Aboubakar Cisse için Fransa Ulusal Meclis'inde saygı duruşu yapıldı.

29.04.2025 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Gard vilayetine bağlı Ales kenti yakınlarındaki bir camide 25 Nisan'da namaz kıldığı sırada bıçaklanarak öldürülen Müslüman genç için Ulusal Meclis'te 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Mecliste yerel saatle 15.00'te başlayan oturumda, Ales kenti yakınlarındaki La Grand-Combe kasabasındaki Hatice Camisi'nde 25 Nisan Cuma günü namaz kıldığı sırada bıçaklanarak öldürülen Müslüman genç Aboubakar Cisse anıldı.

Oturumun başında Cisse için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, burada yaptığı konuşmada, "Gard'daki bir camide, alçak bir şekilde öldürülen Aboubakar Cisse'nin ölümü bizi derinden sarstı." dedi.

Braun-Pivet, Cisse'nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, Müslüman vatandaşlarla dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Yaşanan bu dramın siyasete alet edilmesine karşı olduğunu dile getiren Braun-Pivet, Fransa halkının birlik içinde olduğunu ifade etti.

Braun-Pivet, "Cumhuriyet'imizin temelini oluşturan ve herkese özgür ve güven içinde inanma ve inanmama imkanını tanıyan laikliğe bağlılığımızı, burada özellikle dile getirmek istiyorum." diye konuştu.

Olay

Saldırı, Gard vilayetindeki La Grand-Combe kasabasında bulunan Hatice Camisi'nde 25 Nisan'da yerel saatle 08.30 civarında gerçekleştirilmişti.

Savcılık, kurbanın, her hafta cuma namazı öncesi gönüllü olarak camiyi temizlemeye gelen 24 yaşındaki Aboubakar Cisse olduğunu açıklamıştı.

Zanlı, camideki Müslüman gençten namaz kılmayı öğrenmek için yardım istemiş ve cemaatte örnek kişiliği ve özverisiyle tanınan Aboubakar Cisse bu teklifi kabul etmişti.

Zanlı Müslüman genci secdeye gittiği anda 40-50 kez bıçaklamış ve bu anları kayda alarak sosyal paylaşım sitesinde yayımlamıştı.

Bıçaklı saldırının yaşandığı anlar, Hatice Camisi'nin güvenlik kameralarınca da kaydedilmişti.

Olivier H. isimli zanlı, 27 Nisan'da İtalya'nın Pistoia şehrindeki polis karakoluna teslim olmuştu.

Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Politika, Şiddet, Güncel, Fransa, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Camide Bıçaklanan Genç Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir
Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza Suçlamalar çok vahim Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza! Suçlamalar çok vahim
Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı’nı geçen en genç Türk oldu Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'nı geçen en genç Türk oldu
Suudi Arabistan’ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu Suudi Arabistan'ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu
Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı
Avrupa karanlığa gömüldü İspanya’da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu Avrupa karanlığa gömüldü! İspanya'da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu
Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı
ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü ABD'ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü
Carlo Ancelotti’nin yeni takımı resmen duyuruldu Carlo Ancelotti'nin yeni takımı resmen duyuruldu
Türkiye’nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti Türkiye'nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti
Wanda Nara yalnızlığı seçti Wanda Nara yalnızlığı seçti

06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
00:15
Hindistan’dan Pakistan’a saldırı hazırlığı iddiası: İstihbarat aldık
Hindistan'dan Pakistan'a saldırı hazırlığı iddiası: İstihbarat aldık
22:25
Murat Ongun’un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
21:40
İmamoğlu’nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
16:30
Şanlıurfa ve Mardin’de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda
Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda
09:23
Galatasaray’dan Moussa Baradji sürprizi
Galatasaray'dan Moussa Baradji sürprizi
09:22
İstanbul’da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
İstanbul'da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
09:16
Türkiye’ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
Türkiye'ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
09:15
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
08:57
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
08:55
Volkan Demirel’den Acun Ilıcalı’ya: Bir daha konuşmasın
Volkan Demirel'den Acun Ilıcalı'ya: Bir daha konuşmasın
08:50
Mauro Icardi’den bomba Ali Koç paylaşımı
Mauro Icardi'den bomba Ali Koç paylaşımı
08:39
Türkiye’nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 07:36:24. #7.12#
SON DAKİKA: Fransa'da Camide Bıçaklanan Genç Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.