Fransa'da Çevreci Protesto

Fransa'nın Gironde vilayetinde bir grup çevreci aktivist, bölgeye yüksek hızlı tren hattı yapılmasını protesto etti.
Ulusal basında yer alana haberlere göre, ülkenin güneybatısındaki Gironde vilayetine bağlı Lerm-et-Musset kasabasında binlerce çevreci Paris, Toulouse ve Dax güzergahında yapılacak hızlı tren hattı inşasına karşı çıkmak için toplandı.
Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin gençlik yapılanması üyeleri ile çevreci örgütlerden 1000'den fazla kişinin katıldığı gösteride, güvenlik güçleri ile gruptakiler arasında yer yer arbede çıktı.
Polis biber gazı ve coplarla göstericilere müdahalede bulunurken, bir jandarma aracı ateşe verildi.
İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, X hesabından yaptığı paylaşımda, çevrecileri "eşkıyalar" diye niteleyerek, "çevreyle ilgili bir meselenin güvenlik güçlerine saldırmak için bahane olarak kullanıldığını" ileri sürdü.
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