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Fransa'da çiftçilerin eylemi sırasında gümrük ofisi ateşe verildi - Son Dakika
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Fransa'da çiftçilerin eylemi sırasında gümrük ofisi ateşe verildi

Fransa'da hükümetin tarım politikasına karşı çıkan çiftçilerin eylemi sırasında güneydeki Gard vilayetine bağlı Nimes kentinde gümrük ofisi ateşe verildi. Çiftçilerin eylemleri devam ediyor ve çiftçi sendikaları Paris'i abluka altına almak istediklerini duyurdu.

Fransa\'da çiftçilerin eylemi sırasında gümrük ofisi ateşe verildi
27.01.2024 - 13:51,
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Fransa'da hükümetin tarım politikasına karşı çıkan çiftçilerin eylemi sırasında güneydeki Gard vilayetine bağlı Nimes kentinde gümrük ofisi ateşe verildi.

Gard Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Nimes kentinde yol ve otoyolları trafiğe kapatan çiftçilerin eylemleri devam ediyor.

Bu eylemler kapsamında dün Nimes'deki gümrük ofisi ateşe verildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, aynı kentte dün akşam Nimes ve Rouen futbol takımları arasında oynanan maçta verilen ara sırasında yaklaşık 150 çiftçi stada girdi. Çiftçiler, statta Fransız milli marşı La Marseillaise'i okudu.

Hükümetin açıklamalarını yetersiz bulan çiftçiler "eylemlere devam" dedi

Başbakan Gabriel Attal, Montastruc-de-Salies köyünde bir araya geldiği çiftçilerin taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Attal, çiftçilerin gelirlerini güvence altına alan yasalara ilişkin gerekli kontrollerin yapılacağını ifade etti.

Bu yasalara uymayanlara yönelik yaptırım uygulanacağına söyleyen Attal, tarım sektörü için motorine uygulanması planlanan vergi artışından vazgeçtiklerini belirtti.

Attal'ın yaptığı açıklamaları yetersiz bulan çiftçi sendikaları, eylemlerin devam edeceğini duyurdu.

Çiftçiler " Paris'i abluka altına almak" istediğini açıkladı

Genç Çiftçiler Sendikası, Paris ve çevresini yarın akşamdan itibaren "abluka altına almak" istediğini duyurdu.

Paris ve çevresine kimsenin ve hiçbir şeyin girmesine ya da buradan çıkmasına izin vermeyeceklerini belirten sendika, bölge sakinlerine evden çalışma çağrısında bulundu.

Sendika, farklı ürünlerde kıtlık oluşturmak istendiğini savundu

Ülke genelinde çiftçiler, Toulouse, Agen, Beauvais, Rennes gibi çok sayıda kentte gelirlerinin az olmasını ve hükümetin tarım politikasını protesto ediyor.

Çiftçiler hükümetin taleplerine kulak vermesi için traktörleriyle günlerdir yol ve otoyolları trafiğe kapatıyor.

Kaynak: AA
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