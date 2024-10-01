Fransa'da Emeklilik Reformuna Karşı Protestolar - Son Dakika
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Fransa'da Emeklilik Reformuna Karşı Protestolar

Fransız vatandaşlar, emeklilik yaşını 64'e çıkaran reforma karşı ülke genelinde grev ve gösteriler düzenledi.

01.10.2024 18:46
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Fransa genelinde sokağa inen vatandaşlar, emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkaran reforma karşı gösteriler düzenledi.

İşçi ve öğrenci sendikalarının çağrısıyla, Fransa genelinde eğitim ve toplu taşıma gibi sektörlerde çalışanlar greve gitti.

Başkent Paris dahil olmak üzere, Lyon, Toulouse gibi farklı kentlerde toplanan protestocular, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkaran reformunu yürürlükten kaldırmasını istedi.

Protestocular, emeklilik yaşının 60'a indirilmesi, maaşlarının artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve Macron'un görevden alınması çağrısında bulundu.

Göstericiler, genel seçimlerin galibi olan sol ve çevreci ittifak Yeni Halk Cephesinin (NFP) teklif ettiği başbakan adayı Lucie Castets yerine, Macron'un merkez sağcı Michel Barnier'yi başbakan olarak atamasına da tepki gösterdi.

Paris'te Denfert-Rochereau Meydanı'nda başlayan gösteri, Bastille Meydanı'nda sona erdi.

Sağlık çalışanları, sarı yelekliler, solun ortak başbakan adayı Castets ve Yeşiller (EELV) Partisi lideri Marine Tondelier de Paris'teki protestoya katılanlar arasında yer aldı.

Sağlık çalışanı Celine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransız devletinin 2025 için hastanelerin bütçesinden yüzde 40 kesinti yapma ihtimalini eleştirdi.

Celine, yıllardır hastanelerde asgari personel sayısıyla çalıştıklarını belirterek, birden fazla görev üstlenen sağlık çalışanlarının yorgun olduğunu söyledi.

Üyesi olduğu Genel İş Sendikasının (CGT) Filistin'i desteklediğini söyleyen Celine, "Savaşlara karşıyız. Vergilerimizin vatandaşları, çocukları, aileleri öldürmek amacıyla savaşları finanse etmemesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.???????

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Emeklilik Reformuna Karşı Protestolar - Son Dakika

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