Fransa'da Gensoru Önergesi Reddedildi - Son Dakika
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Fransa'da Gensoru Önergesi Reddedildi

Fransa'da sol ve çevreci ittifakın gensoru önergesi, yeterli oy sayısına ulaşamadığı için reddedildi.

08.10.2024 23:49
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Fransa'da sol ve çevreci ittifak Yeni Halk Cephesinin (NFP), hükümete karşı verdiği gensoru önergesi, yeterli oy sayısına ulaşmadığı için mecliste reddedildi.

Ulusal Meclis Genel Kurulunda, NFP üyesi 192 milletvekilinin merkez sağcı Başbakan Michel Barnier'nin hükümetine karşı sunduğu gensoru önergesi görüşüldü.

Oylamada 197 "evet" oyu toplayan gensoru önergesi, yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı gerekçesiyle reddedildi.

Fransız solu tarafından iktidarla yakın olmakla itham edilen aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi, gensoru önergesine destek vermedi.

Kurulda konuşan Başbakan Barnier, herhangi bir grup veya partinin mecliste salt çoğunluğu bulunmadığını belirtti.

Barnier, kabineyi kurmadan önce NFP'nin hükümete karşı gensoru önergesi vereceğini duyurduğunu hatırlattı.

RN Partili Milletvekili Guillaume Bigot, RN Meclis Grup Başkanvekili Marine Le Pen'in X hesabındaki tek bir paylaşımının, Barnier'nin maaşların enflasyona göre ayarlanmaması konusundaki tutumunu değiştirmesine yettiğini ifade etti.

Bigot, bu nedenle hükümete karşı gensoru önergesini desteklemeyeceklerini açıklayarak, mevcut hükümetin partilerin açıklamalarını dikkate aldığını savundu.

NFP'nin ortaklarından aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Clemence Guette, "Kaybedenlerin yönettiği bir meclisteyiz." dedi.

Guette, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un genel seçimleri kaybeden sağcıları hükümetin başına getirdiğini vurgulayarak, "hükümeti düşürmek" ve "Macron'u görevden almak" gerektiğini kaydetti.

Sosyalist Parti (PS) lideri Olivier Faure, Barnier'nin solla gerçek bir uzlaşmaya varmadığı takdirde aşırı sağın rızasıyla başbakanlık görevine devam edeceğini belirtti.

Faure, Başbakan Barnier'ye, "Kimse sizden mucize beklemiyor ancak sosyal ve iklim adaleti talep ediyoruz." dedi.

Fransa'da hükümete karşı verilen bir önergenin kabul edilmesi için 577 sandalyeli mecliste 289 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

Fransa'daki seçim ve başbakan atama süreci

Macron, 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerden iki ay sonra başbakanı atadı.

Solcu NFP'nin en fazla milletvekili çıkardığı seçimlerde hiçbir parti ya da ittifak salt çoğunluk olan 289 milletvekiline ulaşamadı; bu durum, Fransa tarihinin en parçalı meclis tablosunu ortaya çıkardı.

Macron, ülkesinin ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyatları boyunca yeni bir başbakan atamayacağını belirterek, istifasını sunan Gabriel Attal hükümetinin bir süre daha görevde kalmasını istemişti.

Olimpiyat Oyunları boyunca askıya aldığı müzakereleri 23 Ağustos'ta yeniden başlatan Macron, seçimin galibi olan solcu ittifakın ortak başbakan adayı Lucie Castets'i atamayı reddetti ve müzakerelerin devam edeceğini açıkladı.

Macron, merkez sağcı Barnier'i 5 Eylül'de başbakan olarak atadı.

NFP'den 192 vekil, meşruiyetini sorguladıkları Başbakan Barnier'nin hükümetine karşı geçen hafta meclise gensoru önergesi sunmuştu.

Sol ittifakı destekleyen 192 vekil, yaptıkları ortak açıklamada, Barnier'nin atanmasıyla genel seçim sonuçlarının yok sayıldığını belirterek, Macron'un NFP'nin ortak başbakan adayını hükümetin başına getirmesi gerektiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Gensoru Önergesi Reddedildi - Son Dakika

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