Fransa'da Hukuk Devleti Protesto Edildi - Son Dakika
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Fransa'da Hukuk Devleti Protesto Edildi

Yolsuzluktan suçlu bulunan Le Pen sonrası, 40 kentte hukuk devleti için gösteriler düzenlendi.

12.04.2025 20:46
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Fransa'da yolsuzluktan suçlu bulunan siyasetçi Marine Le Pen hakkındaki mahkeme kararının ardından hukuk devletine yönelik tehditler protesto edildi.

Fransız aşırı sağcı siyasetçi Le Pen'in yolsuzluktan suçlu bulunmasının ardından, farklı sol ve çevreci örgütlerin çağrısıyla, Paris dahil 40 kentte hukuk devletini ve demokrasiyi savunmak amacıyla gösteriler düzenlendi.

Paris'te ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, hukuk devletine yönelik tehditlere ve azınlıklara yönelik ayrımcılığa karşı olduklarını dile getirdi.

Eylemciler, Le Pen hakkındaki mahkeme kararının açıklanmasının ardından yargı makamına yönelik saldırılara tepki gösterdi.

"Hukuk devletime dokunma", "Hukuk devletini tehdit etmek, demokrasiyi tehdit etmek demektir", "Seçmenleri kandırabilirsin, bir yargıcı kandıramazsın" ve "Demokrasi tehlikede, harekete geçelim" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, şarkılar söyleyerek dans etti.

"Yargıçların kanunu uyguladıklarını düşünüyorum"

Florence isimli gösterici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır tehdit altında olan demokrasiyi savunmak üzere gösteriye katıldığını belirtti.

Le Pen'in yargılandığı davada karar veren yargıçlar hakkında da konuşan Florence, "Açıkçası, onlar (yargıçlar) işini yaptı. Ben mahkeme değilim. Yargıçların kanunu uyguladıklarını düşünüyorum. Kararın siyasi olduğunu düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Florence, söz konusu mahkeme kararını sorgulamak için bir neden olmadığını dile getirerek, Le Pen'in, yargılandığı davada bahsi geçen yaklaşık 4 milyon avroluk meblağı iade etmesi gerektiğini kaydetti.

"Daha önce yargıçlara yönelik böyle bir tehdidi hatırlamıyorum"

Manuel isimli 42 yaşındaki gösterici ise "Sade bir vatandaş olarak buraya geldim çünkü harekete geçmemiz gereken bir zamandayız ve ciddi şeyler yaşanıyor." dedi.

Le Pen'in ceza almasının ardından Fransa'da yargı makamının sorgulandığına işaret eden Manuel, görevini yapan ve kanunları uygulayan yargıçların "siyasi kararlar" aldıklarını söyleyenlerin, demokrasinin temeli olan adalete saldırdığını savundu.

Manuel, söz konusu kanunların, daha önce Le Pen'in üye olduğu aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi tarafından da desteklendiğine dikkati çekerek, yargıçların başkalarına müdahale etmelerini görmekten memnun olanların, konu kendilerine geldiğinde yargıçlarla ittifak içinde olmak istemediğini aktardı.

"Daha önce yargıçlara yönelik böyle bir tehdidi hatırlamıyorum" ifadesini kullanan Manuel, yargıçları parmakla göstermenin ve onlara saldırmanın, adalete gözdağı vermek anlamına geldiğini vurguladı.

Manuel, "Yargıçlar, kanunu olduğu gibi uyguluyor" diyerek, RN partisinin daha önce yolsuzluk yapanlara yönelik ömür boyu siyasi men yasağı getirilmesini savunduğunu hatırlattı.

Olay

Le Pen'in, Avrupa Birliği (AB) fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada, Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı lider hakkında 31 Mart'ta 5 yıl siyasi yasağın getirilmesine; 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında tutulmak üzere 4 yıl hapis ve 100 bin avro para cezasına hükmetmişti.

Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken, avukatları karara itiraz etmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Hukuk Devleti Protesto Edildi - Son Dakika

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