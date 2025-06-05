Fransa'nın Var vilayetinde 31 Mayıs'ta Tunuslu Hichem Miraoui'yi öldüren Christophe B, suçunu kabul etti.
Fransız BFMTV kanalının haberine göre, 31 Mayıs'ta Tunuslu Miraoui'yi ırkçı saldırıda öldürdüğü öne sürülen Fransız şüpheli Christophe B. gözaltındayken, olay sırasında ırkçı ve terör saikiyle hareket etmediğini savundu.
53 yaşındaki Christophe B, Miraoui'yi öldürdüğünü kabul etti.
Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı, Christophe B. hakkında terör iltisaklı cinayet suçundan soruşturma başlatılmasını talep etti.
Irkçı saldırı
Var vilayetinde 31 Mayıs'ta yaşanan olayda 53 yaşındaki Fransız, 35 yaşındaki Tunuslu komşusunu vurarak öldürmüş ve 25 yaşındaki Türk genci elinden yaralamıştı.
Saldırganın sevgilisi olduğu belirtilen kadının ihbarı üzerine harekete geçen güvenlik ekipleri, olay yerinden aracıyla uzaklaşan zanlıyı kısa süreli kovalamacanın ardından yakalamıştı.
Zanlının aracında çok sayıda ateşli silah ele geçirilmişti.
Draguignan Savcılığı, olayla ilgili ırkçılığa dayalı cinayet soruşturması açmıştı.
Son Dakika › Güncel › Fransa'da Irkçı Cinayet: Zanaş Şüpheli Suçunu Kabul Etti - Son Dakika
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