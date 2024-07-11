Fransa'da Muhalefet Macron'un Başbakan Atama Kararına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Fransa'da Muhalefet Macron'un Başbakan Atama Kararına Tepki Gösterdi

Fransa'da muhalefet, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Ulusal Mecliste istikrarlı bir çoğunluk sağlanana kadar yeni bir başbakan atamayacağını ifade ettiği mektubunu tepkiyle karşıladı. Macron'un seçim sonuçlarını tanımaması ve demokrasiyi kabul etmemesi muhalefetin eleştirilerine neden oldu.

11.07.2024 00:29
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Fransa'da muhalefet, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Ulusal Mecliste istikrarlı bir çoğunluk sağlanana kadar yeni bir başbakan atamayacağını ifade ettiği mektubunu tepkiyle karşıladı.

Macron, sol ittifakının Yeni Halk Cephesi'nin galip geldiği erken genel seçimlerin ardından sessizliğini bozdu.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın, basında yayımlanan mektubunda, Ulusal Mecliste istikrarlı bir çoğunluk sağlanana kadar yeni bir başbakan atamayacağını belirtmesi üzerine, muhalefet sandıkta çıkan "iradeyi" yok saymakla suçladığı Macron'a X sosyal medya platformundan tepki gösterdi.

Seçimi birinci sırada tamamlayan sol ittifakının liderlerinden Jean-Luc Melenchon, Macron'un Yeni Halk Cephesinin başı çektiği seçim sonuçlarını tanımayı reddettiğini ifade ederek, bu durumun demokratik ülkelerde bir benzeri olmadığına işaret etti.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partili Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Manon Aubry, Macron'un mağlubiyetini kabul etmemekte ısrarcı olduğuna dikkati çekti.

LFI Milletvekili Clemence Guette ise yalnız kalan Macron'un ülkeyi "sarstığını" belirterek, "(Macron) Ülkeyi aşırı sağın kollarına itti, biz engelledik." ifadesini kullandı. Guette, artık Yeni Halk Cephesinin ülkeyi yönetmesi ve Macron'un demokrasiyi kabul etmesi gerektiğini vurguladı.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) lideri Jordan Bardella, Macron'un aşırı solu iktidarın kapısına getirerek, ülkeyi durma noktasını getirdiğini kaydetti. Bardella, Fransa Cumhurbaşkanı "sorumsuz" olmakla nitelendirdi.

Sol ittifakı seçmenleri, "Solcu hükümet yoksa, Olimpiyatlar da yok" diyerek, aynı sosyal medya platformundan, 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'ndan "genel greve" gitme çağrısında bulundu.

Macron, basında yayımlanan mektubunda, erken genel seçimlerde kazanan olmadığını vurgulayarak, cumhuriyet yanlısı siyasi oluşumları Mecliste istikrarlı ve çoğulcu bir çoğunluk oluşturmaya çağırmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Muhalefet Macron'un Başbakan Atama Kararına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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