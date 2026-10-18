Fransa'da muhalif siyasetçiler İçişleri Bakanı Nunez'e istifa çağrısı yaptı - Son Dakika
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Fransa'da muhalif siyasetçiler İçişleri Bakanı Nunez'e istifa çağrısı yaptı

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Fransa'da muhalif siyasetçiler, sarı yeleklilerin dünkü gösterilerini iyi yönetemediği gerekçesiyle İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in istifa etmesini istedi. Gösterilerde 2 binden fazla kişi gözaltına alınırken 600'den fazla polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralandı.

Fransa'da siyasetçiler, şiddet olaylarına sahne olan sarı yeleklilerin gösterilerini iyi yönetemediği gerekçesiyle İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in istifasını talep etti.

Fransa'da muhalif siyasetçiler, hükümetin sarı yeleklilerin ülke genelindeki dünkü gösterilerini yönetmekte yetersiz kaldığı değerlendirmesini yaparak, söz konusu gösterileri iyi yönetemediği gerekçesiyle Nunez'e istifa çağrısında bulundu.

Yeşiller Partisi (EELV) cumhurbaşkanı adayı Marine Tondelier, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki açıklamada, Nunez'in dünkü bilançosunun "tam anlamıyla bir felaket" olduğunu savundu.

Tondelier, on binlerce kişinin temel hakları olan barışçıl gösteri hakkından mahrum kaldığını, farklı kentlerin ortalığı kırıp döken insanların eline terk edildiğini belirtti.

Gösterilerde ayrım gözetmeksizin uygulanan baskının, barışçıl bir şekilde yürümeye gelen kişilerin polis şiddetine maruz kalmasına neden olduğunu vurgulayan Tondelier, Nunez'i vatandaşların ve malların güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almamakla suçladı.

Tondelier, gösterilerin boyutunu hafife alan Nunez'in dünkü durum karşısında yetersiz kaldığını vurgulayarak, "17 Ekim gününün (Nunez'in) istifa etmesinden başka bir çıkış yolu olamaz." değerlendirmesini yaptı.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Eric Coquerel, X hesabındaki açıklamada, dünkü gösterilerde kamu düzenini sağlamak için polisin başvurduğu yöntemi "vahşilik" olarak nitelendirerek, "Nunez istifa etmeli." ifadesini kullandı.

LFI Milletvekili Daniele Obono, sosyal medya hesabından hem Nunez'e hem de Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'ya istifa çağrısı yaptı.

LFI Milletvekili Antoine Leaument da dünkü gösterilere işaret ederek, "Sayın Laurent Nunez, istifa edin." görüşünü paylaştı.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi Milletvekili Laure Lavalette ise sosyal medya hesabından yaptığı iki farklı paylaşımda, "bugün 18 Ekim olmasına rağmen Nunez'in hala istifa etmediğini" aktardı.

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı dün ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Gösterilerde, Paris başta olmak üzere pek çok kentte polis ve göstericiler arasında gerilim artmış ve şiddet olayları da yaşanmıştı.

Aralarında lüks markaların şubelerinin de bulunduğu birçok dükkanın yağmalandığı gösterilerde, Limoges kentindeki tarihi belediye binası ateşe verilmişti.

Dünkü gösteriler kapsamında ülke genelinde 2 binden fazla kişi gözaltına alınırken 600'den fazla polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Gösteriler kapsamında Paris'te fenalaşan bir gösterici hayatını kaybederken, Saint-Etienne kentinde ise bir göstericinin eli kopmuştu.

Kaynak: AA
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