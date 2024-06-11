Fransa'da polis kontrolünde genç öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa'da polis kontrolünde genç öldürüldü

Fransa\'da polis kontrolünde genç öldürüldü

Fransa'nın Manche vilayetinde polis kontrolüne takılan araçta bulunan 19 yaşındaki genç, kaçmaya çalıştığı sırada polis kurşunu ile öldürüldü. Olay sonrasında soruşturma başlatıldı.

11.06.2024 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Manche vilayetinde polis kontrolüne takılan araçta bulunan 19 yaşındaki genç, kaçmaya çalıştığı sırada polis kurşunu ile öldürüldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Manche vilayetine bağlı Cherbourg-en-Cotentin'de 9 Haziran'ı 10 Haziran'a bağlayan gece meydana gelen olayda, polis hız sınırını aşan bir araca dur ihtarında bulundu.

Sürücünün ihtara uymaması sonucu polis aracın peşine düştü. Kovalamacanın ardından bir başka polis aracı tarafından önü kesilen araçtan 3 kişi indi. Bu kişilerden biri polisten kaçmayı başarırken, diğeri gözaltına alındı.

Araçtan inen 19 yaşındaki genç ise kaçmaya çalışırken polisin ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Savcısı Pierre-Yves Marot olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, araçtan inen 19 yaşındaki gencin 2 polis memuru ile karşı karşıya kaldığını ve kaçmak için bir polis memurunu ittiğini belirtti. Savcı Marot, genci durdurmak için bir polisin şok tabancası kullandığını, eş zamanlı olarak diğer polisin de silahını ateşlemesi sonucu gencin göğsünden ölümcül bir yara aldığını açıkladı.

Genci vuran polis "kasten adam öldürme" suçlaması ile gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya Ulusal Polis Genel Müfettişliği (IGPN) de dahil oldu.

Paris banliyölerinden Seine-Saint-Denis'e bağlı Aubervilliers'de, 14 Mart'ta, motosiklet sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymamış, kovalamaca sonucu motosiklet, ekip aracıyla çarpışmıştı.

Motosikletin sürücüsü 18 yaşındaki gencin, olay yerinde hayatını kaybetmesi başkentte protestolara neden olmuştu.

Ayrıca, Fransız polisi, 27 Haziran 2023'te Nanterre'de 3 kişinin bulunduğu araca ateş açarak 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümü geniş çaplı protestolara neden olurken, polis şiddetine tepki gösterenler farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Kaynak: AA

Fransa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da polis kontrolünde genç öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 07:19:57. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa'da polis kontrolünde genç öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement