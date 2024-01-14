 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fransa'da polis müdahalesi sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'da polis müdahalesi sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Fransa'nın Yvelines vilayetine bağlı Elancourt kentinde, polisin müdahale ettiği bir olayda silahla ateş açması sonucu ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, aile içi sorunla ilgili polise yapılan bir ihbar üzerine gerçekleşti. Polis, kendisine doğru bıçakla gelen kişiye karşılık vererek ateş açtı. Yaralanan şahsın hayati tehlikesi bulunuyor ve olay Ulusal Polis Genel Müfettişliğine bildirildi.

Fransa\'da polis müdahalesi sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
14.01.2024 - 23:35,
Abone Ol

Fransa'nın Yvelines vilayetine bağlı Elancourt kentinde, olaya müdahale eden polisin silahla ateş açması sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Elancourt kentinde aile içi sorunla ilgili polise ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis, kendisine doğru elinde bıçakla gelen kişiye silahla ateş açtı.

Karnından yaralanan ve hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesi bulunuyor.

Olay, Ulusal Polis Genel Müfettişliğine (IGPN) bildirildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Fransa, Olay, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da polis müdahalesi sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


22:53
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 terör hedefi imha edildi Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 terör hedefi imha edildi
22:25
'Zemin kötü' diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:23
İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler 'Yok artık' diyor İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55
İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24
İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
19:57
Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45
Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı

Son Dakika
22:53 Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 terör hedefi imha edildi
22:25 "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:23 İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55 İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52 Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24 İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
19:57 Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45 Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
19:22 MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti
19:17 Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'tan itiraf gibi sözler: Türkiye'nin gerisinde kaldık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 00:01:39. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa'da polis müdahalesi sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement