Fransa'da RN Partisi'ne Mali Polis Baskını

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi Genel Sekreteri Jordan Bardella, mali polisin, parti merkezinde arama yaptığını duyurdu.

Bardella, X hesabından yaptığı paylaşımda, yaklaşık 20 mali polisin, 2 soruşturma hakimi eşliğinde, yerel saatle 08.50'den itibaren parti merkezinde arama yaptığını belirtti.

Polislerin, parti yöneticilerinin ofislerinde de arama gerçekleştirdiğini aktaran Bardella, partinin tüm evrakına, e-postalarına ve muhasebe kayıtlarına el konulduğunu aktardı.

Polisin bu işlemi hangi gerekçeyle gerçekleştirdiğini henüz bilmediklerini vurgulayan Bardella, partinin katıldığı seçimlere ilişkin tüm dosyaların yargının elinde olduğunu kaydetti.

Aramayı "yeni bir taciz operasyonu" olarak nitelendiren Bardella, "Bu, çoğulculuğa ve demokratik değişime yönelik ciddi bir ihlaldir. 5'inci Cumhuriyet döneminde hiçbir parti bu şekilde yoğun bir baskıya maruz kalmadı." ifadelerini kullandı.

BFMTV kanalının haberine göre, söz konusu aramalar, RN Partisinin katıldığı 2022 ve 2024 seçimlerindeki finansmanına ilişkin 3 Temmuz 2024'te başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında, RN Partisinin seçim finansmanı kurallarını ihlal ederek yasal sınırların üzerinde "bireysel kredilere" başvurup başvurmadığı araştırılıyor.

Bardella yaptığı bir diğer sosyal medya paylaşımında, olağanüstü koşullarda yapılan bu aramaların partilerinin sözde "sürekli bağışçılarını" hedef aldığı değerlendirmesinde bulundu.

Bankacılık mesleğini yasa dışı şekilde icra etmekle suçlanan kişilerin çoğunun, RN'ye gönülden bağlı, yaşlı ve dürüst insanlar olduğunu savunan Bardella, hiçbir bankanın partilerine kredi vermeye yanaşmadığını, bu nedenle söz konusu kişilerin RN'ye borç verdiğini kaydetti.

Bu güç gösterisinin tek amacının haber kanallarına bir şov sunmak, ana muhalefet partisinin özel yazışmalarını kurcalamak ve RN'nin gizli belgelerine el koymak olduğunu savunan Bardella, bunun adaletle hiçbir ilgisi bulunmadığını, tamamen siyasi bir hamle olduğunu iddia etti.

Avrupa Birliği (AB) Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO), dün, RN'nin Avrupa Parlamentosu'nda (AP) üyesi olduğu Kimlik ve Demokrasi (ID) grubuyla ilişkili yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını doğrulamıştı.

RN Partisinin eski lideri Marine Le Pen, 31 Mart'ta, AP milletvekilliği yaptığı 2004-2017 yıllarında parlamentonun fonlarını kötüye kullandığı gerekçesiyle Fransız mahkemesi tarafından suçlu bulunmuştu.