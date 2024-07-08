Fransa'da Sol İttifak Başbakan Adayını Belirlemeye Hazırlanıyor - Son Dakika
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Fransa'da Sol İttifak Başbakan Adayını Belirlemeye Hazırlanıyor

Fransa'da erken genel seçimin ikinci turunda birinci çıkan solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakı, bu hafta başbakan adayını belirlemek için çalışmalara başlayacak. Sol ittifakın ana ortaklarından Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Mathilde Panot, LFI lideri Jean-Luc Melenchon'un başbakan adayı olarak göz ardı edilmediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans ise seçimlerde ikinci sırada yer aldı.

08.07.2024 11:25
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Fransa'da erken genel seçimin dün yapılan ikinci turunda sandıktan birinci çıkan ve mecliste en fazla sandalye sayısına ulaşan solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakının bu hafta başbakan adayını belirlemesi bekleniyor.

Erken genel seçimin dün yapılan ikinci turunda Yeni Halk Cephesi ittifakı, sandıktan birinci çıkarak Ulusal Meclis'te 178 sandalye elde etti.

Kamu yayıncısı Franceinfo'ya konuk olan Yeni Halk Cephesi ortaklarından Sosyalist Parti (PS) lideri Olivier Faure, ittifakın gelecek hafta başbakanlık için aday gösterecek durumda olması gerektiğini belirtti. Faure, vatandaşlara "ülkeyi yönetemeyecekmiş izlenimi vermemeleri gerektiğini" vurgulayarak, başbakan adayının ittifakın ortaklarının fikir birliğiyle veya oylamasıyla belirleneceğini kaydetti.

İttifakın ana ortaklarından Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Mathilde Panot ise RTL radyosuna yaptığı açıklamada, sol ittifakın bu hafta başbakan adayı ve hükümet teklifi sunacağını açıkladı.

Panot, solun başbakan adayı olarak LFI lideri aşırı solcu lider Jean-Luc Melenchon'un "kesinlikle göz ardı edilmediğini" belirterek, "Jean-Luc Melenchon, sola kazanmayı öğreten, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 22 alarak milyonlara yeniden ümit veren, sadece sol ittifak değil, NFP'nin de var olabilmesini sağlayan kişidir." dedi.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, dün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakının ikinci sırada bitirdiği seçimin sonuçları açıklandıktan sonra istifasını sunacağını duyurmuştu.

Ülkede siyasi gelenek gereği, cumhurbaşkanı mecliste çoğunluğu elde eden siyasi oluşumdan başbakan atıyor. Ancak mevzuata göre cumhurbaşkanı bu geleneğe uymayabilir ve istediği kişiyi de atayabilir.

Fransa'nın erken seçime gidişi

Fransa'da son üç seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN), en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 oy alarak en yakın rakibi olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ı ikiye katlamıştı.

Aşırı sağın AP seçimlerindeki galibiyeti üzerine Macron, 9 Haziran gecesi Meclisi feshederek ilk ve ikinci turu 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılacak erken seçime gitme kararı almıştı.

Macron, bu kararını "AP seçim sonuçlarına demokratik bir cevap vermeliydik." sözleriyle savunmuş ancak ülkenin 26 Temmuz-11 Ağustos'ta ev sahipliği yapacağı 2024 Paris Olimpiyatları'nın hemen öncesinde erken seçime gidecek olması, siyasi istikrarsızlık ve toplumsal huzursuzluk yaratabileceği gerekçesiyle kamuoyunda endişeyle karşılanmıştı.

Ülkedeki son genel seçimlerde bir türlü ittifak kuramayan solcu partiler, bu seçimlerde aşırı sağa karşı kısa sürede "Yeni Halk Cephesi İttifakı" altında bir araya gelmiş ve tek aday çıkaracaklarını duyurmuştu. Yeni Halk Cephesi İttifakı'nda ülkenin önde gelen sol partilerinden Sosyalist Parti, Boyun Eğmeyen Fransa, Fransa Komünist Partisi (PCF) ve çevreci parti Yeşiller (EELV) yer alıyor.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ise merkez sağdaki Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR üyeleriyle ittifak yaparken iktidar partisi Rönesans ile ortakları MoDem ve Ufuklar Partisi de "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte İttifakı" kurmuştu.

Resmi verilere göre, erken genel seçimlerde Yeni Halk Cephesi 178 milletvekili çıkarırken, Macron'un ittifakı 150, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ittifakı ise 125 milletvekili ile Meclise girdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Sol İttifak Başbakan Adayını Belirlemeye Hazırlanıyor - Son Dakika

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