Fransa'da Ukrayna İçin Bini Protesto

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- Fransa'da Ukrayna- Rusya savaşının yıldönümü öncesi binlerce kişi sokağa indi

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te, Rusya-Ukrayna savaşının 3'üncü yıl dönümü öncesi binlerce kişi sokağa inerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i protesto etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te Rusya-Ukrayna savaşının 3'üncü yıl dönümü öncesi binlerce kişi sokağa indi. Republique Meydanı'nda toplanan göstericiler, Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını belirtti. Bastille Meydanı'na yürüyen göstericiler, 260 metre uzunluğunda Ukrayna bayrağı taşıdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i protesto eden göstericiler, sık sık "Katil Putin" sloganı attı.

Rusya-Ukrayna savaşı, 24 Şubat 2022 tarihinde Putin'in Ukrayna'da "özel bir askeri operasyon" ilan etmesiyle başlamıştı.