Fransa'da Ulusal Meclis Bürosu, Fransa-Filistin Dostluk Grubu Kurulamadı - Son Dakika
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Fransa'da Ulusal Meclis Bürosu, Fransa-Filistin Dostluk Grubu Kurulamadı

Fransa\'da Ulusal Meclis Bürosu, Fransa-Filistin Dostluk Grubu Kurulamadı

Fransa'da Ulusal Meclis Bürosu, yeterli çoğunluk sağlanamayınca Fransa-Filistin Dostluk Grubu kurulamadı. Meclis Bürosunda yapılan oylamada, talebe yönelik 8 'evet'e karşı 11 'hayır' oyu çıktı. Meclisteki Sosyalist Partisi (PS) Grubu, büronun kararından memnun olmadığını açıkladı.

16.05.2024 01:07
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Fransa'da Ulusal Meclis Bürosunda, yeterli çoğunluk sağlanamayınca Fransa- Filistin Dostluk Grubu kurulamadı.

Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Ulusal Meclis Bürosu, halihazırda kurum bünyesinde var olan Fransa-Filistin Uluslararası Araştırma Grubu'nun, "Fransa-Filistin Dostluk Grubu"na dönüştürülmesi yönündeki talep hakkında kararını açıkladı.

Meclis Bürosunda yapılan oylamada, talebe yönelik 8 "evet"e karşı 11 "hayır" oyu çıktı.

Talebin reddedilmesi nedeniyle meclis bünyesinde Fransa-Filistin Dostluk Grubu kurulamadı.

Meclisteki Sosyalist Partisi (PS) Grubu, büronun kararından memnun olmadığını açıkladı.

"Fransa-Filistin Dostluk Grubu"nun kurulmasını isteyen bazı solcu milletvekilleri, bu grubun kurulmasını Fransa'nın Filistin devletini tanıması için bir "adım" olarak görüyordu.

Kaynak: AA

Filistin, Fransa, Politika, Güncel, Son Dakika

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