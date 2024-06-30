Fransa'da Ulusal Meclis Seçimlerinin İlk Turu Bugün Yapılıyor - Son Dakika
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Fransa'da Ulusal Meclis Seçimlerinin İlk Turu Bugün Yapılıyor

Fransa'da Ulusal Meclis seçimlerinin birinci turu bugün gerçekleştiriliyor. Oy kullanma işlemleri saat 08.00'de başladı ve saat 18.00'de sona erecek. Sonuçlar ise saat 20.00'den itibaren açıklanacak. Seçimlerde adaylar, parlamentodaki 577 sandalyeden çoğunluğu elde etmek için yarışacak. Aşırı sağcı Ulusal Birlik'in parlamentoda 260 ila 295 arasında sandalye kazanması bekleniyor. Oy kullanma oranları ise tahminlere göre 2022 seçimlerine göre beş kat daha fazla. Seçimlerde kendi bölgelerinde oyların en az yüzde 12,5'ini alan adaylar, ikinci tur seçimlerinde de yarışmaya hak kazanacak. Nihai sandalye dağılımı ise ikinci turun tamamlanmasının ardından netleşecek.

30.06.2024 14:23
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(ANKARA) - Fransa'da Ulusal Meclis seçimlerinin ilk turu bugün yapılıyor.

Fransa'da Ulusal Meclis seçimlerinin birinci turu için oy kullanma işlemleri saat 08.00'de başladı. Oy kullanma işlemleri saat 18.00'de tamamlanacak ve sonuçlar saat 20.00'den itibaren açıklanacak.

Fransız Ulusal Meclis seçimlerinde adaylar, parlamentodaki toplam 577 sandalyeden çoğunluğu alabilmek için yarışacak. Aşırı sağcı Ulusal Birlik'in (RN) parlamentodaki 260 ila 295 arası sandalyeyi kazanması bekleniyor. Fransız İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, tahmini oy kullanma oranları, 2022 seçimlerine göre beş kat fazla.

Seçimlerde kendi bölgelerinde oyların en az yüzde 12,5'ini alan adaylar 7 Temmuz'da yapılacak  ikinci tur seçimlerinde de yarışmaya hak kazanacak. Ulusal Meclis'teki nihai sandalye dağılımı seçimlerin ikinci turunun tamamlanmasının ardından netleşecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Ulusal Meclis Seçimlerinin İlk Turu Bugün Yapılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da Ulusal Meclis Seçimlerinin İlk Turu Bugün Yapılıyor - Son Dakika
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