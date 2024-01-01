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Fransa'da Yıldırım Nedeniyle Onlarca Uçuş İptal Edildi - Son Dakika
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Fransa'da Yıldırım Nedeniyle Onlarca Uçuş İptal Edildi

Fransa'nın Bretonya bölgesinde bulunan Brest Havalimanı'nın kontrol kulesine yıldırım çarpması sonucu onlarca uçuş iptal edildi. Kontrol kulesine 30 Aralık gecesi yıldırım çarpması sonucu oluşan arıza nedeniyle havalimanı uçuşları yarın öğlene kadar durduruldu. Bu durum, yılın en yoğun günlerinden birinde havalimanında büyük aksamalara neden oldu. Bretonya, Cotes d'Armor ve Morbihan bölgelerindeki olumsuz hava şartları nedeniyle alarm seviyesi turuncuya yükseltilmişti.

Fransa\'da Yıldırım Nedeniyle Onlarca Uçuş İptal Edildi
01.01.2024 - 16:13,
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Fransa'nın kuzeybatısındaki Bretonya bölgesinde bulunan Brest Havalimanı'nın kontrol kulesine yıldırım çarptığı için onlarca uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Le Figaro'nun haberine göre, Brest Havalimanı internet sitesinden yapılan paylaşımda, tüm önlemlere rağmen kontrol kulesine 30 Aralık gecesi yıldırım çarptığı ve oluşan arızadan dolayı yarın öğlene kadar havalimanı uçuşlarının iptal edildiği belirtildi.

Havalimanının yılın en yoğun olduğu günlerde, yıldırım çarpmasından kaynaklı onlarca uçuş yapılamadı.

Fransa'nın batı, kuzey ve kuzeybatı bölgelerinden Bretonya, Cotes d'Armor ve Morbihan'da, olumsuz hava şartları nedeniyle alarm seviyesi 30 Aralık'ta turuncuya yükseltilmişti.

Kaynak: AA
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