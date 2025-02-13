Fransa'dan 'Birleşik Suriye' Vurgusu - Son Dakika
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Fransa'dan 'Birleşik Suriye' Vurgusu

Dışişleri Bakanı Barrot, Suriye'nin özgür, birleşik ve istikrarlı olması gerektiğini belirtti.

13.02.2025 20:17
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, egemen, özgür, birleşik ve istikrarlı Suriye istediklerini söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te başlayan Uluslararası Suriye Konferansı'na Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Orta Doğu'dan birçok ülke ve uluslararası kuruluşun temsilcileri katıldı.

Barrot, katılımcıların Suriye'nin ve Suriye halkının geleceği için aynı hedefleri paylaştığını gözlemlediğini dile getirerek, "Barışçıl, birleşmiş ve bölgesel çevresine yeniden entegre olmuş bir Suriye'nin ortaya çıkmasını görme isteğimiz konusunda birlik içinde olmalıyız." dedi.

Suriye'deki iç savaşla başlayan süreçte yaklaşık 500 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve 12 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiğini veya mülteci konumuna düştüğünü belirten Barrot, yüz binlerce insanın tutuklandığını veya kaybolduğunu söyledi.

"(Beşşar Esed) Rejimin suçlarından, bombardımanlardan, işkencesinden, zorunlu sürgününden etkilenmeyen tek bir Suriyeli aile yok." diyen Barrot, yaklaşık 13 yıl boyunca Suriye'de yaşananların yükünü komşu ve bölgesel ülkelerin de taşıdığına dikkati çekti.

Öte yandan Barrot, Suriye'deki terör örgütlerinin bölgedeki ülkelerin güvenliği için tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Bölgenin istikrarsızlaştırılması amacıyla Suriye'nin araçsallaştırılmasına karşı olduklarını ifade eden Barrot, Suriyelilerin, geçiş sürecinin başarılı olmasına ve ülkelerinin kalkınmasına konsantre olmasını istediklerini dile getirdi.

Barrot, Suriyelilerin, sükunet içinde çalışmalarını sağlayarak 8 Aralık 2024'te Şam'da doğan kırılgan umudun muhafaza edilmesi gerektiğini belirterek, "Egemen, özgür, birleşik ve istikrarlı bir Suriye istiyoruz." diye konuştu.

Fransız Bakan, bunun için Suriye yönetimini desteklemeye hazır olduklarını kaydetti.

Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için çalışmalar sürüyor

Barrot, Avrupalı ortaklarla Esed rejimini izole etmek için uygulanan ekonomik yaptırımların bu rejimin devrilmesinde etkili olduğunu ancak şu an bu yaptırımların kaldırılması için çalıştıklarını vurguladı.

Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştırmak ve cezasızlıkla mücadele için yeni yönetime ihtiyaç duyduğu desteği vermeye hazır olduklarının altını çizen Barrot, Suriye'de tüm tarafların din, ırk, cinsiyet ayrımı yapılmadan ulusal diyaloğa katılmasının önemli olduğunu söyledi.

Barrot, Suriye'deki siyasi geçişin tüm Suriyeliler için güvenlik ortamı yaratması ve ülke genelinde silahların susması gerektiğine işaret etti.

Konferans için Fransa'da bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, göreve geldiği günden sonra Avrupa'ya ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

İlki Ürdün'de, ikincisi Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen, Paris'te de düzenlenen organizasyon, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye konulu uluslararası 3'üncü konferans oldu.

Suriye'de güvenliğin sağlanması ve uygulanan yaptırımların kaldırılmasının konferansın öncelikli konuları arasında olması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'dan 'Birleşik Suriye' Vurgusu - Son Dakika

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