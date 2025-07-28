Fransa'dan Filistin Devletine Destek - Son Dakika
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Fransa'dan Filistin Devletine Destek

28.07.2025 21:30
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Fransa, Filistin devletini tanıyarak Batılı ülkelere ivme kazandırabilir, çözüm sürecini destekliyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararının diğer Batılı ülkelere de aynı kararı almaları yönünde "ivme" kazandırabileceğini belirtti.

Fransız Bakan Barrot, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile Birleşmiş Milletler'de (BM) Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans marjında yaptıkları ortak basın toplantısında konuştu.

Gazze'de yaşananları "insanlığa ve bağlı olunan değerlere bir saldırı" olarak niteleyen Barrot, Filistin konulu konferansa eş başkanlık ederek "uluslararası toplumu bir araya getirmek ve BM, Mısır ve Katar öncülüğünde yürütülen ateşkes müzakereleri için gerekli siyasi ufku oluşturmak istediklerini" belirtti.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin devletini tanıma kararı aldığını hatırlatan Barrot, "Bu, Fransa tarafından savunulan tarihi bir tutumdur ve (sorunun çözümünde) ileriye dönük tek yol budur." dedi.

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Barrot, İsrail'in iki devletli çözümü kabul etmemesi halinde uluslararası toplumun bu devlete yönelik yeni baskı araçları ya da yaptırımlar devreye koyup koymayacağına ilişkin bir soruya ise " Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'den taleplerinin açık olduğu" yanıtını verdi.

Barrot, AB'nin İsrail'den Filistin otoritesine yönelik finansal ablukayı kaldırarak 2 milyar avroluk borcunu ödemesini, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerini genişleten, Filistin devletinin toprak bütünlüğünü tehdit eden E1 projesinden vazgeçmesini ve Gazze'yi "kan banyosuna" çeviren "askeri" "Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF)" uygulamasının kaldırılmasını istediğini hatırlattı.

Fransız Bakan, "BM verilerine göre, yaklaşık 1000 kişi gıda dağıtım alanlarına geçmeye çalışırken hayatını kaybetti. Artık buna bir son verilmeli. Avrupa Komisyonu AB adına beklentilerini söylemeli ve İsrail hükümetini, uluslararası toplumdan gelen ve Avrupa Birliği'nin de dile getirmek istediği bu çağrıyı duymaya teşvik edecek araçları göstermelidir." dedi.

Öte yandan Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararının diğer ülkeler için örnek teşkil edip etmeyeceğine ilişkin soruya Barrot, "Bu girişim aracılığıyla yeni taahhütler oluşabilir. Yeni bir ivme kazanabilir. Bazı Avrupa ülkeleri ve Batılı ülkeler, geçmişte bir noktada Filistin devletini tanıma niyetlerini dile getirmişlerdi." diye cevap verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin devletini tanıma kararı aldıklarını ve bu konuda eylülde yapılacak BM Genel Kurulu'nda resmi bir açıklama yapacaklarını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'dan Filistin Devletine Destek - Son Dakika

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