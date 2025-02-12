Fransa'dan Husilere Kınama

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Fransa, Yemen'in kuzeyinde Husilere bağlı makamlarca alıkonulan bir Dünya Gıda Programı (WFP) çalışanının hayatını kaybetmesi üzerine yaptığı açıklamada bu ülkedeki keyfi gözaltıları şiddetle kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, WFP çalışanının ocak ayından bu yana Husiler tarafından "keyfi" olarak "insanlık dışı" koşullarda gözaltında tutulduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden çalışanın yakınlarına başsağlığı dilenen açıklamada, Husilerin Birleşmiş Milletler (BM), sivil toplum kuruluşu çalışanları ve diplomatik misyonlara yönelik keyfi gözaltılar "şiddetle" kınandı.

Açıklamada, uluslararası insancıl hukuka uygun olarak insani yardım çalışanlarının korunması çağrısı yapılırken, BM'nin bu ülkede yürüttüğü çalışmalara "tam destek" verildiği ifade edildi.

WFP'de 2017'den beri görev yapan söz konusu insani yardım çalışanının "23 Ocak'ta Husilere bağlı makamlarca keyfi olarak gözaltına alınan 7 yerel çalışandan biri olduğu" ve 11 Şubat'ta öldüğü açıklanmıştı.