Fransa'dan İsrail'e Suriye Uyarısı

Fransa hükümeti, İsrail'in Suriye'de tek taraflı eylemlerden kaçınmasını istedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin Süveyda ilinde ateşkes sağlanmasına rağmen süren durumdan endişe duyulduğu belirtildi.

Suriye'deki tüm tarafların ateşkese sıkı sıkıya uymaya çağrıldığı açıklamada, bölgeye insani yardım erişiminin ve temel hizmetlerin yeniden sağlanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Fransa, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı gösterilmesi yönündeki taahhüdünü yineliyor ve İsrail'i tek taraflı eylemlerden kaçınmaya çağırıyor." ifadesine yer verildi.

Fransa'nın Süveyda'da diyalog ve işbirliği çabalarını desteklediğinin altı çizilen açıklamada, Suriyeli ve İsrailli hükümet yetkilileriyle bölgesel sükunetin sağlanması için görüşmeler yapıldığı aktarıldı.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

?Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.