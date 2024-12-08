Fransa'dan Suriye'ye Birlik Çağrısı

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(ANKARA) – Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'deki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, Fransa'nın Orta Doğu'daki herkesin güvenliğine olan bağlılığını sürdüreceğini belirtirken, Fransa Dışişleri Bakanlığı da "Fransa, tüm Suriyelileri birleşmeye, uzlaşmaya ve her türlü aşırıcılığı reddetmeye çağırmaktadır" ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barbar devlet yıkıldı, nihayet. Suriye halkına, cesaretlerine ve sabırlarına saygılarımı sunuyorum. Bu belirsizlik anında onlara barış, özgürlük ve birlik dileklerimi iletiyorum. Fransa, Orta Doğu'daki herkesin güvenliğine olan bağlılığını sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı ise Suriye'deki son duruma ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Beşar Esad'ın ve rejiminin, kendi halkına karşı 13 yılı aşkın süredir uyguladığı son derece şiddetli baskının ardından devrilmesini memnuniyetle karşıladıklarını" ifade edilerek, "Şimdi Suriye'de birlik zamanı" denilerek barışçıl bir siyasi geçiş çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "Fransa, tüm Suriyelileri birleşmeye, uzlaşmaya ve her türlü aşırıcılığı reddetmeye çağırmaktadır" denildi.