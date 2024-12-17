Fransa'dan Suriye'ye İlk Diplomatik Heyet

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Fransa, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından "çoğulcu" bir Suriye'den yana olduğunu bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Beşşar Esed rejiminin devrilmesi sonrasında Fransa, Suriye halkının yanında olma isteğini göstermek için başkent Şam'a 12 yılın ardından ilk diplomatik heyetini gönderdi.

Heyet, Suriye'deki geçici yönetimin bir temsilcisiyle yaptığı görüşmede, Suriye'de halkın tüm unsurlarını temsil eden, halkın haklarına saygı gösteren, etnik ve dini azınlıklar dahil tüm sivil halkı koruyan, devletin kurumlarına ve toprak bütünlüğüne saygı gösteren barışçıl siyasi geçiş beklentilerini dile getirdi.

Fransa'nın "çoğulcu" bir Suriye'den yana olduğunu da vurgulayan heyet, ülkelerinin, bölgenin toplu güvenliğinin garanti altına alınmasına dikkat edeceğini belirtti.

Bu güvenliğin, terör örgütü DEAŞ ve diğer terörist gruplara karşı mücadele etmenin yanı sıra Esed rejiminin kimyasal silahlarının yayılmasının önlenmesinden de geçtiğini kaydeden heyet, Fransa'nın Suriye'deki katkısını bu kriterlere göre belirleyeceğini bildirdi.

Fransız heyet, 2012'den bu yana kapalı olan Fransa'nın Şam Büyükelçiliğine de gitti.

Öte yandan, Fransa'nın Suriye Özel Temsilcisi Jean François Guillaume ise bölgede görüştüğü Suriyeli sivil toplum kuruluşlarına, ülkesinin, Esed rejiminin hapishanelerinden kurtulanları sağlık konusunda desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan başka bir paylaşımda da 12 yıldan sonra bu sabah ilk kez Fransa'nın Şam Büyükelçiliğinde Fransız bayrağının göndere çekildiği belirtildi.