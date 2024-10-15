Fransa'dan Tayvan Açıklaması

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Fransa Dışişleri Bakanlığı, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın çevresini kuşatan kapsamlı askeri tatbikatını endişeyle izlediğini ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Çin'in kara, hava ve deniz kuvvetlerinden birliklerin katıldığı "Müşterek Kılıç-2024B" isimli tatbikatına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Çin'in Tayvan çevresinde gerçekleştirdiği askeri tatbikatın "endişeyle takip edildiği" belirtildi.

Fransa'nın "Tayvan boğazında barış ve istikrarın korunmasına" bağlılığı ve bölgede "statükonun güç ve baskı yoluyla tek taraflı olarak değiştirilmesine karşı" olduğu belirtilen açıklamada, "Tayvan Boğazı'nda herhangi bir tırmandırmanın önlenmesi zaruridir." ifadesi kullanıldı.

Çin, dün sabah Tayvan Boğazı ile Tayvan Adası'nın kuzey, güney ve doğu bölgeleri çevresinde kapsamlı askeri tatbikata başladığını duyurmuştu. Çin ordusu sözcülerinden Li Şi, kara, hava, deniz kuvvetlerinden birliklerin katıldığı "Müşterek Kılıç-2024B" adlı tatbikatın akşam saatlerinde sonlandırıldığını duyurmuştu.

Tatbikat, Ada'daki hükümetin lideri Lai Ching-te'nin Çin'in Tayvan'ı temsil etmeye hakkı olmadığını savunduğu ve "ilhak ile egemenlik gasbına karşı direnecekleri" mesajını verdiği "Ulusal Gün" konuşmasının ardından yapılmıştı.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.